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  4. 06 Ocak 2021 18:38

İmamoğlu'ndan müjde! Metro İstanbul'a zam ertelendi

Metro İstanbul, 2021 yılı başında planlanan taşıma ücret zammının pandemi koşulları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ertelendiğini duyurdu.

İmamoğlu'ndan müjde! Metro İstanbul'a zam ertelendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro İstanbul, 2021 yılı başında planlanan taşıma ücret zammının pandemi koşulları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ertelendiğini duyurdu. 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020 yılında maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planan taşıma ücret artışı, iBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı. 

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