İmamoğlu'ndan önce anma sonra İstiklal turu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle kutlandı. Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törenin ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek, Casa Botter’de düzenlenen ‘Lozan Sergisi’ni gezmek isteyen İmamoğlu, yaklaşık 1.8 kilometrelik yolu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle kutlandı. Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törenin ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek, Casa Botter’de düzenlenen ‘Lozan Sergisi’ni gezmek isteyen İmamoğlu, yaklaşık 1.8 kilometrelik yolu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla tamamladı. İmamoğlu, bir vatandaşın, “Başkanım, Allah razı olsun. Engelli çocuğumu hiçbir kreş almıyordu. Yuvamız İstanbul Kreşi aldı ve çocuğum şu an konuşmaya başladı” sözlerine, “Kurban olurum sana. Bana bu yeter” şeklinde karşılık verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki resmi törende bir araya geldi. CHP milletvekilleri Ali Gökçek ve Yüksel Mansur Kılınç ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de hazır bulunduğu tören; Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Gül, Sivri ve İmamoğlu, tören mangası eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Çelenklerin konulmasının ardından resmi tören sona erdi. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik’in de bulunduğu siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri resmi törenin ardından, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Törenlerin ardından Çelik ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÇELİK: “CUMHURİYET, 3 FİKRİYAT ÜZERİNE KURULDU”

Konuşmasına, “Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı kutlu olsun” sözleriyle başlayan Çelik, şunları söyledi:

“Bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına saygılarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyet, 3 fikriyat üzerine kuruldu. Bunlardan bir tanesi, tam bağımsızlık. Bu topraklarda, Birinci Dünya Savaşı sonrası, yurdun dört bir yanı işgal altındayken, büyük bir mücadele verildi. Ve ülkemiz bağımsızlığı ve özgürlüğü, emperyalistlere karşı kazandı. İkincisi de milli egemenlik. Yani egemenliğin halka verilmesi, millete verilmesiydi ikinci önemli fikriyat. Üçüncü fikriyat da çağdaş uygarlık seviyesiydi. Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Cumhuriyetimizin kurumlarının tahrip edildiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla yasamanın, yürütmenin, yargının, basının bir şekliyle baskı altında olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına gittiğimiz bugünlerde, Cumhuriyetimizin demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasiyle taçlandıracağız.”

İMAMOĞLU: “CUMHURİYETİN BİR ÇOCUĞU OLARAK DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHRİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılını kutlayan İmamoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Her şeyden önce 100’ncü yılını kutlamak büyük bir coşku. 100’üncü yılında hepimizin sorumlulukları var. Bu sabah kitap fuarında da söyledim: Ben, bu Cumhuriyet sürecinde, ailemin bir nevi dördüncü nesli olarak varım. Cumhuriyetin edinimleriyle benim ailem eğitim aldı, bizi bugünlere taşıdı. Cumhuriyetin çocuğu olarak büyüdüğüm bu ülkede, şu anda dünyanın en büyük şehrinin Belediye Başkanıyım. Kendimi de Cumhuriyetin edinimleri, kazanımları, devrimleri uğruna çalışma konusunda kendini adamış bir kişilik olarak tanımlıyorum. Bunu da sürekli böyle dile getireceğim. Çünkü biliyorum ki; hep birlikte, Cumhuriyetin evlatları olarak, 86 milyon insanımız bu vatanın eşit yurttaşları, eşit hissedarları. Ve umutla geleceğe bakmak istiyor. Hep birlikte bunu sağlayacağız. Sağlamak zorundayız. Cumhuriyeti bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bütün ecdadımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı kutlu olsun.”

1.8 KİLOMETRELİK YOLU ZORLUKLA TAMAMLADI

Törenin ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek, Casa Botter’de düzenlenen ‘Lozan Sergisi’ni gezmek isteyen İmamoğlu, yaklaşık 1.8 kilometrelik yolu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla tamamladı. İmamoğlu, bir vatandaşın, “Başkanım, Allah razı olsun. Engelli çocuğumu hiçbir kreş almıyordu. Yuvamız İstanbul Kreşi aldı ve çocuğum şu an konuşmaya başladı” sözlerine, “Kurban olurum sana. Bana bu yeter” şeklinde karşılık verdi.