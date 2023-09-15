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İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in adaylık ilanının ardından ilk açıklama

İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in adaylık ilanının ardından ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını tebrik ederek başarılar diledi.

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel'e ilişkin ilk açıklamayı Ekrem İmamoğlu yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Kongresi'nde yarışmak üzere Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. Özel, konuşmasında "CHP'deki değişim ülkedeki değişim için ön koşuldur. Çağrımız tüm üyelerimize tüm seçmenlerimizedir. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir" ifadelerini kullandı.

 İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'i etiketleyerek "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

 İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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