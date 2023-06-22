İmamoğlu'ndan rest: ''Milletin kararını ancak ve ancak millet değiştirebilir!''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinin tekrarlandığı 23 Haziran'ı hatırlatarak, "Kendilerini ne yazık ki ülkenin sahibi zannedenler o gün aslında güçlü bir şekilde derslerini aldılar. Anladılar ki; hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demokrasi Şenliği'nde konuştu.

“İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumunu gerçekleştiren İmamoğlu'nun konuşmasında satır başları şöyle:

"Bunu tekrar etmek ben, elbette üzüyor ama; aynı zarftan çıkan 4 oydan yalnızca birini geçersiz ilan edip, vatandaşın iradesini yok sayanlar, kendilerini ne yazık ki ülkenin sahibi zannedenler o gün aslında güçlü bir şekilde derslerini aldılar. Anladılar ki; hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir.

Milletin kararını ancak ve ancak millet değiştirebilir. Milletimizin 23 haziran 2019da o demokrasi dersini vermeseydi Türkiye gerçekten çok daha karanlık günlere girerdi.