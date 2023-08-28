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İmamoğlu'ndan Sabancı çiftine geçmiş olsun ziyareti

İmamoğlu'ndan Sabancı çiftine geçmiş olsun ziyareti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunanistan'ın Leros Adaları'nda tatildeyken denizde zodyak botla kaza yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti.

Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde zodyak botla kaza yapan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor.

Sabancı çiftinin yakınları ve sevenleri de gün içinde hastaneye gelerek Sabancı çiftini yalnız bırakmadı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ziyarete geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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