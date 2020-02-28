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  4. 28 Şubat 2020 00:22

İmamoğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'de 9 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

İmamoğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'de 9 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. 

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

İdlip’den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.  

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