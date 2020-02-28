İmamoğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'de 9 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:
İdlip’den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.
İdlip’den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 27, 2020
#sehitlerimizvar
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