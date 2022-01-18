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İmamoğlu’ndan ‘Sezen Aksu’ya destek

İmamoğlu’ndan ‘Sezen Aksu’ya destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sezen Aksu'nun 2017 yılında seslendirdiği ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen ifadeler nedeniyle tepkiler için "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e…” ifadeler nedeniyle bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmış ve hedef gösterilmişti.

“KİMSE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN BU SESLERİ KISAMAZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , hedef gösterilen Sezen Aksu’ya sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, “#Tarkan #SezenAksu #MustafaSandal” etiketlerini kullanarak, “Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz” ifadelerini kullandı.

Etiketler ekrem imamoğlu sezen aksu şarkı sözü şarkı ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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