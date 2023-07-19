İmamoğlu’ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı.

CHP’de değişim tartışmaları sürerken, dün gece internete dikkat çeken bir video sızdırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, CHP Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel, CHP Aydın Milletvekili ve Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda parti kurmayının katıldığı toplantıda kurultay süreci konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) ‘125 Yeni Otobüs Temini Sözleşme Töreni’nde sonrası sızdırılan CHP toplantısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

Gece geç saatlerde ‘Yüzyılın ihaneti,', ‘Kılıçdaroğlu’na tarihi ihanet' başlığıyla, sizin başkanlık yaptığınız CHP’li isimlerin katıldığı PM ve olağanüstü kurultay sürecine ilişkin toplantının video kaydı sızdırıldı.

Bu video ile ilgili açıklamanız olacak mı?” sorusu üzerine İmamoğlu “Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Yani partinin yöneticileriyle konuşulur. Partinin, parti meclisi üyeleriyle konuşulur.

Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim. Seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir.

Devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır.

Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.

“SIZDIRILMASINI ARAŞTIRACAĞIZ”

İmamoğlu toplantının videosunun sızdırılmasıyla ilgili de “Onu tabii araştıracağız, bakacağız. Ne olmuş? Nasıl olmuş? Bunu seven kimler var? Partinin içinde mi var? Dışında mı var? Ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları, partimizin yetkilileriyle çekinmeden açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz” diye konuştu.