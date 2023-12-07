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  4. İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için açıklama: ''Takipteyim''

İmamoğlu'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için açıklama: ''Takipteyim''

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun trafik kazasında Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmasıyla ilgili, "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

DUVAR - Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'un, İstanbul Fatih'te motosikletine arkadan çarptığı kurye Yunus Emre Göçer, tedavi gördüğün hastanede 6 gün sonra vefat etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!" ifadelerini kullandı. 

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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