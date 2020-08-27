İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: Gezi ruhunun şekle girmiş hali!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Taksim Meydanı'nda “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganı başlattığı kampanya kapsamında kurulan standını ziyaret ederek destek verdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ziyareti sırasında İmamoğlu’na çiçek satışı yapan esnaflardan birisi çiçek hediye ederek, “Başkanım bir ricamız var senden. Biz karanlıktayız” dedi. İmamoğlu ise, “Hepsini konuşuyoruz. Onun için geldik. Haberleşeceğiz sizinle” diye yanıt verdi. Bunun üzerine İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İmamoğlu’na çiçekçilerin yeni şartlarıyla ilgili bilgilendirdi ve “Hepsini çağdaş koşullara taşıyoruz” dedi.

HALKIN OYUNA SUNULACAK

İmamoğlu Taksim Meydanı Tasarım Yarışması ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

* Yarışmada son 20’nin görüşmeleri sürüyor. 150 civarında proje katılmıştı, neredeyse yarısı uluslararası. Şimdi son 20 proje analiz ediliyor. Taksim’in bütününe hizmet eden beton ağırlıklı görüntüyü ortadan kaldıran, insanı içine çeken ve ısıtan…İnsanla zaten meydanların bir anlamı var.

* Bu şekilde saksılarda ağaç şekli ile bunların olgunlaşması olası değil. Onun bir ömrü var. Hele hele saksıda orman tipi ağaç koyarsanız hiç ömrü olmaz. Tüm bunların yorumlandığı estetik olarak hem İstanbul’un tarihi kurgusuna Taksim’in bütün hassasiyetlerini kollayan ve koruyan bir anlayışla inşallah çok güzel sonuçları en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız.

İmamoğlu, son 3'e kalan projenin halkın oyuna sunulacağını söyledi.

“İŞGALLERE BAKIYORUZ”

İnşaatı devam eden caminin karşısında kilisenin önünde bulunan yapılar ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Bunların hepsini sorgulayacağız. Burada ciddi bir temizliğe değişime ihtiyaç var. Çokça aykırı yapılar var. Yani burada yapılan caminin etrafı gayet derli toplu. Karşısındaki kilise şu anda neredeyse görünmez durumda. Oradaki işgallere bakıyoruz. Çünkü hem uygun olan yapılaşmalar var hem uygun olmayan yapılaşmalar var.

* Baktığınızda oranın temizlenmiş ve tam da İstanbul'a yakışan inançlar arası yakınlığın, münasebetin, bütün evrensel değerlere uygun bir ilişkinin hissettirildiği bir sürece dönüşmesini arzu ediyoruz. Orası da ilgi alanımız içinde. İnşallah, hemen yarışma sonrası o tür noktalara da burada değineceğiz.

“GEZİ RUHUNUN ŞEKLE GELMİŞ HALİ”

İmamoğlu, 2013 yılında yaşanan Gezi eylemlerine ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

* Gezi'de ortaya konan mücadele, Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birisi. Biz şu anda burada geziyor, Taksim'de veya diğer meydanlarda halkla paylaşarak, yeşili koruyarak, ‘İnsan odaklı meydanlar üretelim' diyorsak, belki de orada ortaya konmak istenen o ruhun şekle gelmiş halini yürütüyoruz.

* Bu bakımdan gençlerin o ruhunu hissettirmek ve yaşatmak lazım. Amacına ulaşmasını şöyle istiyorum: Başlangıcında ortaya konan o ruhta ne vardı? Şehrin korunması, şehrin adaleti, şehirde yaşayan insanların söz hakkının korunması, onlara saygı duyulması, şu anda tam da yaptığımız yarışma, o gençlerimizin ya da burada o mücadeleyi veren insanların adına, belki de o duygunun başarıya ulaşmış olması… Son olarak şunu söyleyeyim: Kaybettiğimiz gençlerimize üzülüyoruz. Hepsine rahmet diliyorum.