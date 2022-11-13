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İmamoğlu'ndan Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama

İmamoğlu'ndan Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız.

İmamoğlu yeni bir açıklama daya yaparak yurttaşlara uyarıda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Olay yerindeki ekiplerin yönlendirmesine katiyen uyunuz ve resmî açıklamalar dışındaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeyiniz.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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