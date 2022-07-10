İmamoğlu'ndan yandaş medyaya çok sert yanıt

İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili oldu.

Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.

Öte yandan bayramın ilk günü ikindi saatlerinde ailesiyle il dışında olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

YANDAŞ MEDYA HEDEF ALDI

Yandaş medyanın tatile gittiği için kendisini hedef alması üzerine ise "Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor" dedi.