  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz''

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz''

Güncelleme:

Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletimizle buluşmaya devam ediyoruz, her şey çok güzel olacak" dedi.

Dün Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğrayan  Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, videolu bir paylaşımda bulundu.

Konya'da miting yapmak için yola çıkan İmamoğlu, paylaşımına "Yola çıktık, geliyoruz. Milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Önce Konya, sonra Adana’yız. Buluşmak üzere" notunu düştü.

İmamoğlu paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Anıt meydanı'nda olacağız saat 15:00'te. Ardından 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener ve Mansur Yavaş dostumla 17.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana'da olacağız.  Milletimizle bir arada olmaya, milletimize duygularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak." 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu: ''YSK, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak''
Beşiktaş'ın genç yıldızıydı... Süper Lig’e geri dönüyor
MAK Danışmanlık'tan 63 ildeki son seçim anketi: İlk turda bitiyor!
İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı
Selin Ciğerci'nin ''iğrenç'' yoruma yanıtı çok sert oldu
Bakan Yanık'tan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili tepki çekecek sözler
Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
417 km menzilli Çin'in minik dev elektrikli otomobili Türkiye'de
Şiddetli yağışlar o şehrimizi yuttu! Koca şehir sular altında