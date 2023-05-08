İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: ''Yola çıktık, geliyoruz''

Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletimizle buluşmaya devam ediyoruz, her şey çok güzel olacak" dedi.

Dün Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, videolu bir paylaşımda bulundu.

Konya'da miting yapmak için yola çıkan İmamoğlu, paylaşımına "Yola çıktık, geliyoruz. Milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Önce Konya, sonra Adana’yız. Buluşmak üzere" notunu düştü.

İmamoğlu paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Anıt meydanı'nda olacağız saat 15:00'te. Ardından 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener ve Mansur Yavaş dostumla 17.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Adana'da olacağız. Milletimizle bir arada olmaya, milletimize duygularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak."