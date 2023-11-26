İmamoğlu’ndan yerel seçim mesajı

Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak ve dört ay kaldı… Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren İmamoğlu, “Önümüzdeki yerel seçimi 2019’un çok daha ilerisinde bir başarıyla kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanmak için de her şeye sahip olduğumuz bir seçim olduğunun altını çizelim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanları İstanbul Buluşması’nda konuştu. Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin verdiği mesajda, “İlk hedefimizin yerel seçimler ve başta İstanbul olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ İKTİDARLA VAR OLAN BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLİZ”

CHP’nin, ülkenin en önemli yapı taşı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Biz herhangi bir siyasi partiye benzemedik, benzemeyeceğiz. Bir iktidarla var olan ya da iktidardan düştüğü zaman kaybolan bir siyasi parti değiliz.”

“2019’UN ÇOK DAHA İLERİSİNDE BİR BAŞARIYLA KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki yerel seçimi 2019’un çok daha ilerisinde bir başarıyla kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanmak için de her şeye sahip olduğumuz bir seçim olduğunun altını çizelim. Siyasetin yol ve yöntemleri değişiyor. 21. yüzyılın siyaset anlayışında farklı görüşlerin, farklı bakışları içine çeken, kendi içine kapanan değil; kutusunun dışına çıkan, çerçevesinin dışına çıkan bir siyaset anlayışının başarılı olacağını asla unutmayalım.”

“İLK HEDEFİMİZİN YEREL SEÇİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

“Kazanmak için çok çalışıp yepyeni ve çok kuvvetli siyaset tasarımını ortaya koymalıyız” diyen İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İlk hedefimizin yerel seçimler ve başta İstanbul olduğunu biliyoruz. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunun da farkındayız. İkincisi de elbette Türkiye’nin de içinde olduğu, birçok ülkede yükselmeye ve yerleşmeye çalışan otoriter popülizme karşı tam aksine dayanışmayı, halkçı mücadeleyi var eden bir süreci genel başkanımızın liderliğinde ortaya koyan politikaları geliştirmek zorunda olduğumuz biliyoruz.”