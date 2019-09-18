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  4. 18 Eylül 2019 14:53

İmamoğlu'nun 'Hamidiye Suyu' çağrısına ilk yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul halkını Hamidiye Suyu'nu almaya davet ediyorum" sözlerine CHP'li belediye başkanlarından ilk yanıt geldi.

İmamoğlu'nun 'Hamidiye Suyu' çağrısına ilk yanıt
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı televizyon yanında yaptığı "İstanbul halkını Hamidiye Suyu'nu almaya davet ediyorum" sözlerine CHP'li belediye başkanlarından ilk yanıt geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Rıza Akpolat, İmamoğlu'nun Hamidiye Suyu çağrısı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ekrem İmamoğlu Başkanımızın çağrısına uyuyoruz ve Büyükşehir Belediyemizin suyuna sahip çıkıyoruz.

Çok yakın bir zamanda Beşiktaş Belediyemizin iştiraki Beltaş'ın tüm işletmelerinde Hamidiye suyunu doyasıya içebileceksiniz."

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