İmamoğlu'nun kaza günü nerede olduğu ortaya çıktı

İktidara yakın Sabah gazetesi, metrobüs kazasının olduğu gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konserde olduğunu iddia etmişti. Ancak İmamoğlu'nun o saatlerde Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının olduğu akşam Kemerburgaz'da konserde olduğunu iddia etmişti. Ancak İmamoğlu'nun o akşam konser programına değil, Ahmet Davutoğlu'nun Kemerburgaz'a yakın bir konumda bulunan Göktürk'teki evinde olduğu ortaya çıktı.



DAVUTOĞLU'NU EVİNDE ZİYARET ETTİ

İmamoğlu'nun o akşam ki programına ulaşan Odatv, İBB Başkanı'nın cuma akşamı saat 18:00 sularında Kemerburgaz Kent Ormanı'nda danışmanı Ertan Yıldız ile buluştuğunu öne sürdü. İmamoğlu'nun orada bulunması ise asıl programına yakın bir konum olmasından dolayı. İBB Başkanı kazanın haberini burada alıyor ancak kendisinin bölgeye gitmesinin çalışmaları olumsuz etkileyeceğini düşünerek Kemerburgaz'da kalıyor. Sonrasında ise asıl buluşma yerine, yani Ahmet Davutoğlu'nun oraya çok yakında bir konumda bulunan Göktürk'teki evine gidiyor.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YARALILARI ZİYARET ETMEYE GİTTİ

Davutoğlu ziyaretini saat 22.00 gibi bitiren İmamoğlu ondan sonra da metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etmek için Avcılar'a geçti. Ardından da olay yerinde son durumla ilgili bilgi aldı. İBB Başkanı daha sonra sosyal medya hesaplarından hastane ziyaretini şu ifadelerle paylaştı: "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."