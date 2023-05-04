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İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar: ''Kerata yakacak şimdi burayı''

İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar: ''Kerata yakacak şimdi burayı''
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'deki mitinginde bir genci sahneye davet edip birlikte metro hatlarıyla birlikte hazırlanan filmi izledi. Ardından mikrofonla söz alan genç, "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" dedi. Bu sözler üzerine gencin elinden mikrofonu alan İmamoğlu, "Kerata yakacak şimdi burayı. Başına iş alacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinglerine devam ediyor. Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattında çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını ifade ederek hattın 2024 yılında hizmete gireceğini ifade etti.

İmamoğlu'nun mitinginde dikkat çeken anlar yaşandı. İmamoğlu bir genci sahneye davet edip İstanbul'da yapımı devam eden metro hatlarıyla ilgili hazırlanan videoyu birlikte izledi. Daha sonra söz alan genç, "Her şey güzel olacak, Recep Tayyip Erdoğan duysun" dedi. Bu sözler üzerine İmamoğlu, mikrofonu alarak "Kerata yakacak şimdi burayı. Başına iş alacak" dedi.

 İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Asılsız iddialarla engellemeye çalıştıkları metro hattının test sürüşünden geliyorum. Yapamadılar biz yaptık. Sizleri yakın bir zamanda metro ile buluşturacağız.

"2024 İÇERİSİNDE HİZMETİNİZE AÇIYOR OLACAĞIZ"

Yüzde 4 ilerleme ile bu hattı devraldık. Şantiyeyi kurup bir iki yerde kazı yapmışlar. Bu inşaat şu an yüzde 80'e ulaştı. Biz göreve gelir gelmez 2 yılda yüzde 4'e gelmiş metro hattı. Araçların üretimine ve finansmanı için çalışmalara başladık. Biz 3 yılda yüzde 76 üzerine koyduk. 10 ay sonra Samandıra'ya kadar metromuz geliyor. Hemen 2024'ün içerisinde hizmetinize açıyor olacağız.

 Her seçilmiş belediye başkanı, bizim belediye başkanımız. Meseleye biz, devletin bir kurumu, milletin bir belediyesi diye bakarız. Onun için başarıyoruz.

"EKONOMİ BAKANI, PROJEYİ TAM 1 YIL 2 AY GECİKTİRDİ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buranın finansmanı için çalışırken Ekim 2021'de başvuru yaptık. Bu devletin Ekonomi Bakanı, projeyi tam 1 yıl 2 ay geciktirdi. Tek dertleri bunu Ekrem İmamoğlu yapmasın. Bunu kendi evine değil, Sultanbeyli halkına yapıyor. Bir de utanmadan çıkıp hattı durdurdular diyorlar. Yanlış işlerle meşgullerken biz bu hattın yüzde 80'ini tamamladık.

 Vatandaşa hizmet edilecekse bunu en iyisini biz yaparız. Bizim için tek konu var. Vatandaşın huzuru ve mutluluğudur. Bunu bizden iyi bilen yok. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız."

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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