İmamoğlu’nun ''müjdesi'' Financial Times’ta haber oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun 4 Aralık saat 11.00’de açıklayacağı müjde gündem olmuştu. Konu üzerine haber yapan Financial Times, ” İstanbul’un muhalefet partisi belediye başkanı, Türkiye’nin devlet bankalarının finansman eksikliğinin kenti bu hafta ilk eurobond’unu satmaya teşvik etmesinden sonra uluslararası finans piyasalarından yararlanmaya devam edecek. Türkiye’nin en büyük metropolünü yöneten ve ülkenin en yüksek profilli muhalefet figürü olan Ekrem İmamoğlu, dört metro hattının inşasını finanse etmek için 580 milyon dolar toplanan İstanbul’un ilk ihracına yönelik güçlü talepten memnun olduğunu söyledi. 2.5 milyar dolarlık talep çeken başarılı sayının ardından Financial Times’a “Bu bizim için olumlu bir deneydi” dedi. “Mevcut küresel finansal koşullarda başarılı olduğumuz için çok mutluyuz.”

İmamoğlu, kentin ulaşım, su ve atık bertarafı yatırımlarının yanı sıra önemli bir fay hattında bulunan 16 metrelik kentte depreme hazırlık yatırımlarını finanse etmek için gelecek yıl uluslararası pazarlara dönmeyi umduğunu söyledi. Belediye, iki metro hattını ve bir tramvayı finanse etmek için 360 milyon Avro daha toplamak için hükümetin onayını aldı ve gelecek yıl daha fazla tahvil başlatmayı düşünüyor” ifadelerini kullandı.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN PAYLAŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun büyük başarısını Financial Times’ın yazdığını duyurdu. Ongun, “Büyük başarıyı Financial Times yazdı. Yarın saat 11.00’de İstanbul’a büyük müjdeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verecek” dedi.