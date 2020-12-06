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  4. 06 Aralık 2020 23:01

İmamoğlu'nun Neşet Ertaş türküsü söylediği anlar sosyal medyayı salladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İhsan Eş ile beraber Neşet Erteş’e ait olan “Ah Yalan Dünyada” isimli türküyü seslendirdiği görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

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 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun türkü söylediği anlar sosyal medyada paylaşımlarıyla yeniden hatırlatıldı. İmamoğlu, söz ve müziği Neşet Erteş’a ait olan “Ah Yalan Dünya” isimli türküyü seslendirdi. 

İmamoğlu’nun performansı beğeni alırken, o anları Facebook hesabından paylaşırken ise Neşet Ertaş’ın efsane sözüne değinerek, “Türküyü dil değil kalp söyler.  “Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. ”Neşet Ertaş” notunu düştü. 

 

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