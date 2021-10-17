İmamoğlu’nun projesine 6 dünya ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu askıda fatura uygulaması hakkında açıklama yaptı.

Kendisine ait resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul’un başlattığı Askıda Fatura kampanyası bugün itibariyle dünya çapında 16 ülkede daha örnek alındı ve hayata geçti. Dünyanın en prestijli ödüllerinden 6’sını alan uygulamamız, pek çok yarışmanın da finalisti.” ifadelerini kullandı.