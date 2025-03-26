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İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu

İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından İBB Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapıldı. Sonuçlara göre, İmamoğlu'nun yerine CHP'nin adayı Nuri Aslan vekalet edecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan’ı aday gösterdi. AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu.

1’inci turda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, Ak Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İBB Meclisi'nden çıkan oylama sonucuna göre; İBB Başkanvekili Nuri Aslan seçildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, el yazısıyla vekalet verdiği Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyordu.

Nuri Aslan kimdir ?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine özel sektörde başlayan Aslan, çeşitli dönemlerde genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ardından pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlendi. Bunlar arasında:

2009-2017: Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği

2014-2018: BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı

2014-2021: İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği

2009-2020: KODAV Başkan Vekilliği

2011-2019: Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler yer alıyor.

Meclis üyeliği ve başkan vekilliği

2019-2024 döneminde hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Hem siyasi hem de sivil toplum tecrübesiyle öne çıkan Aslan’ın yeni görevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki idari sürecin sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıyor.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu başkanvekili Nuri Aslan
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