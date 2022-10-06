İmza gününden elde ettiği geliri Çaycuma Belediye eğitim fonuna bağışladı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın da öğretmeni olan eğitim çınarı Ali Nuri Güntekin, hafta sonu yaptığı imza gününde elde geliri Çaycuma Belediyesi Eğitim Fonu’na bağışladı. Başkan Kantarcı kendisine imzalı kitap da getiren öğretmeni Güntekin’i makam kapısında kucaklayarak karşıladı.

Çaycuma’da eğitimin çınarlarından, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü mezunu, emekli öğretmen Ali Nuri Güntekin, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete kızı ve damadı ile birlikte gelen Güntekin, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı imza günü yaptığı “Bozkırda Açan Çiçekler, Köy Enstitüleri” kitabını imzalayarak Başkan Kantarcı’ya armağan etti. İmza gününden elde ettiği 1.700 lira geliri Çaycuma Belediyesi Eğitim Fonu’na bağışlayan Güntekin, belediyenin sunduğu hizmetlerin her türlü takdirin üstünde olduğunu söyleyerek, Çaycuma’nın kendisinin hayal ettiğinden çok daha güzel bir yer haline gelmesini sağlayan Başkan Kantarcı’ya teşekkür etti.

Kendisinin de öğretmeni olan Güntekin’i makam kapısında kucaklayarak karşılayan Başkan Kantarcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen misafiri nedeniyle imza gününe katılamamanın üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. 89 yaşındaki öğretmenini son derece sağlıklı ve dinç görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kantarcı, ziyareti nedeniyle Güntekin’e teşekkür ederek sağlık dolu uzun bir ömür diledi.