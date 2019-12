İngiltere’den Nepal’e yürüyen aktivist, Kartal Belediyesi’ne misafir oldu

İki yıl önce eşini kanserden kaybettiğini, Eşinin son dileğini yerine getirmek amacıyla Nepal’e gitmeyi çok istediğini, ayrıca depremden dolayı evleri yıkılan, yakınları ölen insanlara ve çocuklara yardım götürmek amacıyla bu yürüyüşü başlattığını söyleyen ünlü aktivist: “Eşim gidemediğinden Nepal’e gidiyorum, yolum inanılmaz güzel. Yolculuğumda farklı ve güzel insanlarla karşılaşıyorum.” dedi.

Özel olarak yaptırdığı portatif karavanı ile bir yıl önce İngiltere’den yola çıkan 73 yaşındaki Pope, Aralık ayı başında İstanbul’a vardıktan sonra Kartal’a ulaştı. Dikkat çeken yürüyüşü yakından takip eden Kartal Belediyesi, aktivisti karşılayıp dinlenmesi için kendisini Kartal’da misafir etti. Pope, 25 Aralık sabahı tekrar yola çıkarak uzun bir yürüyüşün ardından Gürcistan’a giriş yapacak. Daha sonra Azerbaycan ve Hazar Denizi etrafından yürüyüşünü sürdürecek olan aktivist, toplamda yedi bin kilometre yürüyerek 2021 yılında Nepal’e ulaşmayı hedefliyor.

Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

Kartal’da konaklamasını sürdüren Rosie Swale Pope Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yüksel’e kendi yazdığı “Just A Little Run Around The World” (Dünyanın Çevresinde Küçük Bir Koşu) isimli kitabını hediye eden aktivist, Kartal’ı çok sevdiğini ve burada yaşayan insanların artık ailesi gibi olduğunu belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel ise “Kendisine bu anlamlı koşuyu yaptığı için tüm dünya vatandaşları adına teşekkür ediyorum. İlerleyen yaşına rağmen böyle önemli bir konuda bu duruşu sergileyerek dünyayı koşarak dolaşmak ve yoksul çocuklara dikkat çekmek çok önemli bir eylem. Bu önemli eylemin de bir parçası olduğumuz için gurur duyuyorum. Yolu açık olsun, umarım amacına ulaşır ve çocukların sorunlarına dikkat çekmeyi başarır.” diyerek temennilerini dile getirdi.