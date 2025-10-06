İş arayan vatandaşlarla işveren firmalar arasındaki köprü: ABB Kariyer Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama katkı sağlanması amacıyla hayata geçirdiği ABB Kariyer Merkezi Başkentlilerin iş bulma serüvenine ortak olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Başkent sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalar ile iş arayan vatandaşların istihdam yolculuğunda köprü vazifesi görmeye devam ediyor.

Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ABB Kariyer Merkezi, 2022 yılında hizmete başladığı günden bugüne 2 bin 945 kişinin istihdamına katkı sağladı.

Başkentte işsizlik sorununun çözülmesi amacıyla işveren ve iş arayanlar arasında köprü vazifesi gören ABB Kariyer Merkezi’ne kayıt yaptıranlar, uzman ekiplerin verdiği danışmanlık hizmeti ve firmaların personel talepleri doğrultusunda vasıf ve yeteneklerine göre iş pozisyonuna yönlendiriliyor.

2 BİN 945 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ SAĞLANDI

2022 yılının mayıs ayında hizmet vermeye başlayan ABB Kariyer Merkezi’ne (Ulus Gençlik Parkı Doğanbey Mahallesi, Hisarparkı Caddesi, No:14/12 Altındağ) bugüne kadar 18 bin 516 kişi başvuru yaparken, 2 bin 945 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.

Merkezde ayrıca gençlere; meslek edinme, iş piyasası dinamikleri, iş arama kanallarının etkin kullanımı, mülakat sürecine hazırlık ve network oluşturma konularını kapsayan "İş Arama Becerileri Geliştirme Eğitimi" verilerek çalışma hayatına hazırlanması da sağlanıyor.

Aynı zamanda merkezde profesyonel yaşama yönelik kariyer planları oluşturmak ve gözden geçirmek için bireysel danışmanlık hizmeti alınabiliyor ve vatandaşlar iş görüşmelerine hazırlanırken mülakat deneyimlerini kariyer danışmanları ile yürütebiliyor.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Merkeze iş başvurusu yapmaya gelen ve merkez aracılığıyla işe başlayan vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fatih Mehmet Arslan: “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetini sürekli görüyordum. Uzun zamandır da iş arıyordum. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Birçok yerde ücretli verilen danışmanlık hizmeti burada ücretsiz, çok daha profesyonel ve kurumsal hâlde veriliyor. Daha öncesinde başvuru yaptığım firmalarda birçok yere başvuru yapıyordum. Ve birçok kez ret cevabı alıyordum. Çünkü yeterli başvuru yapamıyordum. Burada danışmanlık hizmeti verdikleri için profesyonel bir şekilde başvuru yaptım. Birkaç yerden de olumlu dönüş aldık. Çok teşekkür ediyorum kendilerine.”

-Harun Çetinkaya: “İnternetten Büyükşehir’in Kariyer Merkezi’nin olduğunu gördüm. Birkaç arkadaşımla görüştüm. Buradan çok rahat iş bulduklarını söylediler. Ben de şansımı denemek için buraya geldim. Büyükşehir bünyesinde olduğu için daha sağlam, daha garanti olduğu için buradan başvuru yapmayı tercih ettim.”

-Okşan Tuğrul: “Uzun süredir iş arayışındaydım. Bugün Kariyer Merkezi’ni ziyaret ettim. Sağ olsunlar ilgilendiler. Görüşmelerimde yönlendirmeler sağladılar. Eğitim sektöründe çalıştığım için kendi alanımda iş bulabileceğim alanlarla ilgili yardımları oldu, yönlendirmeler sağladılar. Büyükşehir'in de bu anlamda çalışmalarını destekliyorum, yardımları ilgimi çektiği için bu alanda değerlendirmek istedim.”

-Murat Can Baysal: “Bir halı firmasında 3 yıldır çalışıyorum. Kariyer Merkezi aracılığıyla buraya başladım. 3 yıl öncesinde Kariyer Merkezi’ne başvurumu yaptığımda kariyer danışmanı arkadaşlar çok yardımcı oldular. Sonra da firmalarla görüşmeye başladım ve firmalarla görüşme sonrasında buraya başladım. 3 yıldır da buradayım. Büyükşehir Belediyesi'ne bu avantajları ve fırsatları sağladığı için teşekkür ediyorum.”

-Sevtap Gülab: “Kariyer Merkezi aracılığıyla hastanede işe başladım. İş bulma sürecimde bana gerçekten çok yardımcı oldular. Önce oraya başvuru yaptım. Kısa bir süre içerisinde hastaneden geri bir dönüş aldım. Şubat ayından bu yana burada çalışıyorum. Oradaki arkadaşların hepsi iş olanaklarını bize sundular. Seçenekler sunup en uygun olanını bana buldular.”