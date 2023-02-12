İskenderun’da muhtarın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yardım çığlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 büyükşehir belediye başkanı, Kahramanmaraş merkezli 2 depremle felaketi yaşayan bölgede vatandaşın acısına ortak olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsılan Hatay’da, CHP Payas İlçe Başkanı İlter Tellioğlu da yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBBM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara) Tunç Soyer (İzmir), Zeydan Karalar (Adana) , Muhittin Böcek (Antalya), Vahap Seçer (Mersin) Kadir Albayrak (Tekirdağ) ve Osman Gürün (Muğla) merhum Tellioğlu’nun Dörtyol ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Heyet, ailenin acısına ortak oldu.

DUYGU TELLİOĞLU: “EŞİMİN ADI HATAY’DAKİ PARKA VERİLSİN”

Depreme, 15 tatil nedeniyle 2 çocuğuyla gittiği Malatya’da yakalandığını belirten merhum Tellioğlu’nun eşi Duygu Tellioğlu, göz yaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı taziye ziyaretinde Kılıçdaroğlu, acılı aileye, “Allah sabır versin. Bütün Türkiye kan ağlıyor. Neye ihtiyacınız olursa, çekinmeden bize iletin. Biz, çok büyük ve güzel bir aileyiz. Acıları paylaşmak lazım” sözleriyle taziyelerini iletti. Duygu Tellioğlu, merhun eşinin adının, Hatay Merkez’de yapımı tamamlanan parka verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, ailenin talebinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a iletilmesi yönünde yardımcılarına talimat verdi. Duygu Tellioğlu, eşinin İstanbul gelmeyi ve İmamoğlu ile tanışmayı çok istediğini de sözlerine ekledi. Bu sözler karşısında duygulanan İmamoğlu, başını sallamakla yetindi.

ETHEM AYSEKİ: “BİZE BİR ŞEY OLMADI AMA HALKIMA OLDU”

Dörtyol’dan İskenderun’a geçen heyeti, gözü yaşlı vatandaşlar karşıladı. Depremzedeler, Kılıçdaroğlu’na sorunlarını ve ihtiyaçları sıraladı. Bölgedeki Numune Mahallesi’nin muhtarı olduğunu söyleyen depremzede Ethem Ayseki, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na, “Mahallelerimiz gerçekten çok zor durumda. Sayın vekilimle (CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek) biz dolaştık. Ama zamanında gelmiyor. Halkımız perişan, dışarda kalıyor. Odunumuz yok, sobamız yok. Perişan haldeyiz. Ben bile ablamı kaybettim. Ben bile 15 dakika sonra enkazdan çıktım. Allah'a çok şükür bize bir şey olmadı ama halkıma oldu yani. Acil çadır ve konteyner lazım sayın Başkanım” sözleriyle seslendi. İmamoğlu, vatandaşa, “Allah yardımcımız olsun. Kolay değil yani. Bugün değerlendirmeler yapacağız Merkez’de, yarın da buradayız. Duydum dediklerini” şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, bölgede başarıyla görev yapan yol üstünde karşılaştığı İspanya’dan gelen arama-kurtarma ekiplerine de teşekkürlerini iletti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP MYK toplantısını yapmak üzere, deprem felaketini bütün olumsuzluklarıyla yaşayan Hatay’a doğru yola çıktı.