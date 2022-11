İSKİ, Arnavutköy’deki içme suyu arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkardı

İSKİ, toplam değeri 435 milyon lirayı bulan yatırımla Arnavutköy’ün altyapısını yeniledi. Artık ihtiyacı karşılamayan Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin günlük arıtım kapasitesini, 50 bin m³/günden 100 bin m³/güne çıkardı.

İSKİ’nin siyaset üstü bir kurum olduğuna vurgu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'un su ve kanal idaresi, siyaset üstüdür. Hava gibi, su gibi, yani yaşamın temel unsurlarının en temel kuruluşudur. O bakımdan bu kurumun ihtiyaçları, bu kurumun finansman modeli, bu kurumun tarifesine varıncaya kadar, yapmak zorunda olduğumuz hususlar vardır. Her hususta; Belediye Başkanı’ndan Genel Müdürü’ne, çalışanlarına, İBB Meclisi’nden İSKİ Genel Kurulu'nda görev alan insanlarına varıncaya kadar, herkesin böyle düşünüp, böyle kararlar alma mecburiyeti vardır. İSKİ, siyaseten tepinilecek, tepişilecek bir alan, asla değildir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, Arnavutköy’deki Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin günlük kapasitesini 2 kat artıracak ikinci kademe ünitesini devreye aldı. Böylece; tesisin 50 bin m³/gün kapasiteli arıtım gücü, toplam 100 bin m³/güne çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesisin hizmete alınması öncesinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı. Konuşması öncesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 6 yaşındaki Ali Mert Yalçın’a tesisin çalışma sistemi ve su tasarrufu üzerine renkli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, “Burada güzel bir iş yapıldı. Arnavutköy, İstanbul'un yaklaşık 12-13 yıl öncesinde hiç de bilinmeyen, tasarlanmamış bir büyümeye sahip şu anda. Çünkü, fazla değil, 13 yıl öncesine döndüğümüzde, burada bir havalimanı yoktu planlarda. Ama bir anda bir planlama yapıldı ve burada dünyanın en büyük havalimanlarından birisi yapıldı. İster istemez bu hem Arnavutköy çevresine olan yerleşimi hem de buradaki büyümeyi çok farklı bir boyuta çevirdi. Ve şu anda, elbette ki tahminlerin çok ama çok üstünde, insanlar Arnavutköy'e doğru yerleşime başladılar. Artan nüfus var. Havalimanının getirdiği ihtiyaçlar var. Bu anlamda her konuda bir altyapı sürecine ihtiyaç var burada. İnsani yaşam koşullarının iyileştirilmesinden, hayat kalitesinin arttırılmasından tutun da altyapıya kadar, yola kadar, her hususta etkili bir süreç tarifine ihtiyaç var” dedi.

“İSTANBUL'UN SU VE KANAL İDARESİ, SİYASET ÜSTÜDÜR”

İstanbul'un orta ve uzun vadeli planlara sahip olması ve sürecin bu yönüyle analiz edilmesi isteğinde olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bundan sonra, İstanbul'un sıklıkla, ‘Bir anda yokken, bir anda var’ diyeceğimiz planlarla yoğurulacağına, yorulacağına, alabora edileceğine, altüst edileceğine; daha uzun vadeli, nüfus yerleşiminden altyapı yatırımlarına kadar, daha istikrarlı bir sürece kavuşması bizim temel çalışmamızdır, isteğimizdir ve bu konuda çok tutarlı bir yolculuğu İstanbul'a mutlaka tarifleyeceğiz” diye konuştu. İSKİ’nin, Arnavutköy’e yaptığı toplam 1 miyar 300 milyon liralık yatırımlarla, bölgeye değer kattığının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul'un su ve kanal idaresi, siyaset üstüdür. Hava gibi, su gibi, yani yaşamın temel unsurlarının en temel kuruluşudur. O bakımdan bu kurumun ihtiyaçları, bu kurumun finansman modeli, bu kurumun tarifesine varıncaya kadar, yapmak zorunda olduğumuz hususlar vardır. Her hususta; Belediye Başkanı’ndan Genel Müdürü’ne, çalışanlarına, İBB Meclisi’nden İSKİ Genel Kurulu'nda görev alan insanlarına varıncaya kadar, herkesin böyle düşünüp, böyle kararlar alma mecburiyeti vardır. İSKİ, siyaseten tepinilecek, tepişilecek bir alan, asla değildir. İstanbul'da insanımızı ilgilendiren her husus da böyle bir titizlik gerektirir, ama hani bir kısım tolerans gösterilebilir bazı konularda. Ama bura, öyle bir şey değil. Yaşamın kaynağı olan sudan bahsediyoruz. Suyun temiz bir biçimde evimize girmesinden bahsediyoruz. Çıkan kirli suyun arıtılarak, insanların yaşamını sürdürebilmesi için, çevre koşullarının sağlanması için, uluslararası kabul edilmiş normlara göre arıtılmasından bahsediyoruz. Az önce güzel delikanlının, çocuğumuzun ifade ettiği gibi; aslında insanların da sorumlu olduğu bir alandan bahsediyoruz. O bakımdan; her birimizin bu konuda hassas, titiz davranmak zorunluluğumuz vardır.”

“YAPAMAYACAKLARINI BİLDİKLERİ HALDE GÜNDEMİ ‘KANAL İSTANBUL’ İLE MEŞGUL ETMELERİ ANLAMSIZ”

Açılışını yaptıkları tesisin, kentin en önemli su kaynaklarından Terkos Barajı’yla da bağlantısı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Burayı, Kanal İstanbul gibi bu şehri, bu ülkeyi alabora edecek bir kavramla, hala -yapamayacaklarını bildikleri halde- meşgul etmelerini gerçekten anlamsız, gereksiz bir gündem olarak gördüğümü de ifade etmek isterim. Bu beton katliamını, bu şehre inşallah hiçbir şekilde sokmayacağız ve bu şehrin kaderini böyle alabora edecek bir meseleyi, İstanbul'a yük etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İstanbul’un her ilçesine olduğu gibi, Arnavutköy’e de özel önem verdiklerini ve hizmetlerini bu bilinçle yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul, bir bütündür. İstanbul'un partili bir ilçesi yoktur. Hiçbir ilçenin partisi olmaz. Her ilçe, bu ülkenin bir idari bölgesidir. İstanbul da o 39 ilçelik bir alanın bir bütünüdür, dünya kentidir. Bu bağlamda şehirlerimizin, ilçelerimizin her noktasına eşit hizmete, başta İSKİ olmak üzere, bütün kurumlarımız üzerinden de hassasiyetle, dikkatle devam ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Hiç bundan taviz vermeyeceğiz” dedi.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ BAŞA, DETAYLARI PAYLAŞTI

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da açılışını yaptıkları tesisle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Başa’nın paylaştığı bilgilere göre; Arnavutköy İlçesi’nde artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut 50 bin m³/gün kapasiteli Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ek olarak, yine 50 bin m³/gün kapasiteli Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandı ve toplam kapasite, 100 bin m³/güne çıkartıldı. Toplam yatırım değeri 435 milyon lira olan projeler içerisinde tesise ilave olarak; bölgedeki su kesintilerine engel olmak amacıyla, 5 bin m³ kapasiteli Arnavutköy içme suyu deposu yapıldı. Arnavutköy ilçesinin nüfus projeksiyonuna göre, özellikle yeni havalimanı ve çevresinin su ihtiyacını karşılayabilmek için 4.610 metre isale hattı döşendi. Bölgede ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi ve yeni taleplerin karşılanması amacıyla, 79.497 metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca, ilçe genelinde yetersiz kesite sahip, kullanım ömrünü tamamlamış, atık su hattı olmayan bölgelerde atık su kolektör ve şebeke hattı; su baskınlarının önüne geçmek için ise, yağmur suyu hattı inşa edildi, Şirindere’de ıslah çalışması gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmaların toplam uzunluğu 49.072 metre oldu.