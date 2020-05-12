İSKİ faturaları 3 ay ertelendi

Olağanüstü gündemle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde borçlanma taleplerinin birçoğu revize edilerekMeclis'ten geçti.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, İBB'ye ödenmesi gereken ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller ile satışların 3 ay ertelenmesi ve kiracıların faaliyette bulunmadığı süredeki kiraları ödememesini içeren rapor, oy birliğiyle onaylandı. İBB'nin reklam alanlarının kiralarının da 3 ay süreyle ertelenmesini içeren rapor da oy birliğiyle kabul edildi.