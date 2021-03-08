İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 39,07 arttı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,93'e yükseldi. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,93'e yükseldi. İSKİ'nin açıklaması şöyle oldu: 7 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 847 bin metreküp 8 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %59,93