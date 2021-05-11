İSKİ İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

İSKİ'den paylaşılan veriye göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları yüzde 78,07 olarak ölçüldü. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inmişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, yağışların durması ile gerilemeye başladı. Son 15 yılın doluluk oranları Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 95,57, 2007'de yüzde 49,67, 2008'de yüzde 42,51, 2009'da yüzde 97,18, 2010'da yüzde 96,40, 2011'de yüzde 97,30, 2012'de yüzde 94,21, 2013'te yüzde 90,84, 2014'te yüzde 29,95, 2015'te yüzde 92,23, 2016'da yüzde 83,55, 2017'de yüzde 86,22, 2018'de yüzde 86,16, 2019'da yüzde 90,75, 2020'de ise yüzde 68,54 olarak gerçekleşmişti. İSKİ'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle oldu: 10 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 861 bin metreküp 11 Mayıs 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %78,07