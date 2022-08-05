İSKİ Sarıyer, İstinye'de düğmeye bastı: Su kaçakları tarih oluyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin İstinye Köyiçi Caddesi’ndeki çelik ishale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Genç’e İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Su İnşaat Dairesi Başkanı Secaattin Varer, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Genç, İSKİ ekiplerine bir kez daha teşekkür etti. Dr. Şafak Başa ise “Bundan sonra Sarıyer’de İSKİ’yi daha fazla göreceksiniz” diye konuştu.

SU KAÇAKLARININ ÇOĞUNLUĞU ESKİMİŞ ALTYAPIDAN KAYNAKLI

Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Çok önemli hatalar, eksikliklerden söz ettiler bize arkadaşlar. Mesela bir su kaçağından bahsettiler ve bu bilinebilecek bir su kaçağı değil. Ama yıllardır vatandaşın suyu denize gidiyormuş. İsale hatlarının belli dönemlerde yenilenmesi gerekiyor. İstanbul’un en büyük sıkıntısı da bu. Su kaçaklarının büyük çoğunluğu altyapı eskimesinden kaynaklanan kaçaklar. Bu çalışma ile tüm sıkıntılar giderilmiş olacak. Bu kadar yoğun trafiğin olduğu merkezi bir yerde çalışma zorlukları var. Ben vatandaşlarımızdan sabır göstermeleri istiyorum. Emek veren arkadaşlarımız için de kolaylık diliyorum. Bizler onların işini kolaylaştırmak anlamında elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

SIKINTILI BÖLGELERE EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDECEĞİZ

Proje hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise şöyle konuştu: “Bunlar uzun yıllardır el değmemiş ana isale hatlarımız. Zaman zaman arıza verdiğinde bölgede su sıkıntısı yaşatan hatlarımız. Belki hatırlarsınız yılbaşında Yeniköy içlerinde böyle bir sıkıntı yaşadık. Bir süre vatandaşımıza su verilememiştir. Bunları bir program dahilinde yenilememiz gerekiyordu. Ana ishale hatları çok önemli. Kayıp – kaçakları engellemek amacıyla Yeniköy’den İstinye’ye doğru çalışmaya başladık. Hem kayıp-kaçakların önüne geçmek hem de burada kesintisiz bir su arzını sağlamak için bu önemli yatırımı Sarıyer halkına hediye ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Betonlama ve asfaltlama yaparak çalışmalarımızı ilerlettiğimiz notaları da hızla toparlıyoruz. Burada trafik güvenliği ve akışı açısından yaşanabilecek sorunları da Sarıyer Belediyemiz ve zabıtamızın desteğiyle en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Başkanımıza çalışma alanımızı ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Sarıyer’de İSKİ’yi daha fazla göreceksiniz. Bizim yine atık su noktasında eksikliklerimiz var. Onların da plan-projeleri bitti en kısa zamanda altyapısal olarak sıkıntılı bölgelere müdahale edeceğiz.”