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İSKİ’den bayramda tatile gideceklere kritik uyarı

İSKİ’den bayramda tatile gideceklere kritik uyarı

İSKİ, bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve ve pas birikmeleri olabileceğini duyurdu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulması üzerine İstanbullular şehir dışına tatile çıkmaya başladı. 9 günlük tatil süresi boyunca da evler boş kalacak. İSKİ, uzun süre kullanılmayan iç tesisat borularında bekleyen su nedeniyle kireçlenme ve pas birikmesinin oluşabildiğini ve bu nedenle içme suyunun renginde değişim olabileceğini belirterek, evlerdeki musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini kaydetti.

ANKA'da yer alan habere göre, İSKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Hepimizin bildiği üzere, Kurban Bayramı’nda 9 günlük bir tatil süreci yaşanacaktır. Bu gibi uzun süreli tatillerde, İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerde su kullanımı olmamaktadır. Böylesi durumlarda iç tesisat borularında, vanalarda ve bataryalarda bekleyen suda korozyona bağlı pas birikmeleri meydana gelebilmekte ve suyun rengi değişebilmektedir. Sudaki bu renk değişimi İSKİ’nin içme suyu şebeke hatlarından kaynaklanmamakta. Evlerin muslukları belirli bir süre açık bırakıldığında kendiliğinden ortadan kalkacaktır.” 

Etiketler iski musluk korozyon bayram uyarı
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