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İSKİ'den İstanbullulara kritik uyarı

İSKİ'den İstanbullulara kritik uyarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vatandaşa baraj ve göllere girilmemesi uyarısında bulundu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınması ile barajlar ve göllerin serinlemek amacıyla kullanıldığının gözlendiği belirtildi.

Tatlı suların kaldırma kuvvetinin denizlere göre oldukça düşük olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Dolayısıyla buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Yine baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Üzücü olayların yaşanmaması için İstanbullulara gerekli uyarıların belirli periyotlarla yapıldığı aktarılırken, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmelerinin önemli olduğu kaydedildi.

 

Etiketler ibb iski istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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