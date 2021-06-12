İSKİ'nin hedefi yüzde 100 biyolojik arıtma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, denizlerin kirlenme nedenlerinden biri olan atıksu problemini çözebilmek için yatırımlarına devam ediyor. Son iki yılda hayata geçirilen çalışmalar sayesinde kent genelinde atıksu ve yağmur suyu hatları önemli ölçüde ayrıştırıldı. Bu sayede atıksular denize değil, arıtma tesislerine ulaşabiliyor.

Kentteki atıksuların yüzde 100'ünü biyolojik yöntemlerle arıtmayı hedefleyen İSKİ, çevre yatırımlarına devam ediyor. Bir yandan dev tesisler inşa edilirken diğer yandan uzun yıllardır kangren haline gelmiş alt yapı sorunları tek tek çözülüyor. Son iki yıl içinde atıksu ve yağmur suyu hatlarını önemli ölçüde ayrıştıran İSKİ, bu çalışmalar sayesinde atıksuları denize değil, arıtma tesislerine ulaştırıyor. Diğer yandan Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe ve Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisinin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan İSKİ, dere ıslah çalışmalarıyla da hem sel ve taşkınlarla mücadele ediyor hem de denizlere taşınacak kirliliğin önüne geçiyor. Bu kapsamda; son 2 yıl içinde, 65 derede 29 kilometre dere ıslahı gerçekleştirildi. İSKİ, ayrıca bugüne kadar hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan, direkt denize gönderilen atıksularla ilgili de harekete geçti. Bu kapsamda 104 noktadaki çalışmalar tamamlarken 26 bölgede ise devam ediyor.



ÜSKÜDAR’IN 4 NOKTASINDAN BOĞAZA ATIKSU GİRİŞİ ENGELLENECEK

İSKİ, İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen bu çalışmaların yanında, Boğaz’a atıksu girişlerini kesmek üzere de önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere. Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Vaniköy Mahallesi arasında kalan bölgede başlatılan çalışmayla, Boğaz'a atıksu girişi 4 noktadan kesilecek. Beylerbeyi İstavroz Tüneli'nde toplanacak bütün atıksular, Küçüksu Ön Arıtma Tesisine aktarılacak. Özellikle Kurban Bayramlarından sonra Boğaz'da meydana gelen istenmeyen görüntüler, bu çalışma sayesinde ortadan kalkacak.

HEDEF YÜZDE 100 BİYOLOJİK ARITMA

Halihazırda İstanbul genelinde, 89 atıksu arıtma tesisiyle hizmet veren İSKİ, günde 5 milyon 800 bin metreküp atıksuyu arıtma kapasitesine sahip. Bununla birlikte, İstanbul’un atıksuyunun tamamının biyolojik yöntemlerle arıtılmasını amaçlayan İSKİ, biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapımına devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin 2. Kademesi devreye alındı. Mevcut tesisin günlük kapasitesi, 240 bin metreküp artarak 600 bine çıkartıldı.

BALTALİMANI VE TUZLA TESİSLERİ 2021’DE AÇILACAK

İstanbul’da halihazırda iki atıksu arıtma tesisi inşaatı ise devam ediyor. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 400 bin metreküp, Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi ise 600 bin metreküp günlük su arıtma kapasitesine sahip. 2021 yılı içinde tamamlanması planlanan bu tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte; İstanbul’da biyolojik arıtma oranı yüzde 15.18’e, ileri biyolojik arıtma oranı ise yüzde 44.83’e yükselecek.

İSKİ tarafından yapımı planlanan atıksu arıtma tesisleri şöyle:

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe

Başakşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Riva İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Gümüşyaka İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Şile Kumbaba İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Maltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Tuzla Pendik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Paşabahçe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Küçüksu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe

Adalar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Kadıköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Üsküdar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi