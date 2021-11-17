İstanbul Bağcılar, meydanına kavuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Bağcılar Meydanı’nın açılışını, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte gerçekleştirdi.

İBB olarak, kentin 39 ilçesine eşit hizmet verme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Şu anda mevki sahibi olan arkadaşlarımız, emanetçidir, temsilcidir. Mevkii ne olursa olsun, hiçbir hizmetin siyasi parti sahipliği yoktur. Ben, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ama bilinsin ki; bizim hizmetimizin, bizim ortaya koyduğumuz bütçenin, bizim ortaya koyduğumuz projelerin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir; halktır, millettir. Bu, gerçekten siyaseti daha kurumsal ve itibarlı hale getirir. Siyasetçileri de daha itibarlı hale getirir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden düzenledikleri ve İstanbul’un en büyük alanlarından biri haline getirdikleri Bağcılar Meydanı’nı hizmete açtı. Açılış için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, Bağcılar Meydanı’nın düzenlenmesi sürecinde emeği geçenleri andı. “Başından bugüne kadar; Bağcılar Belediye Başkanımız olsun, rahmetli Sayın Kadir Topbaş Beyefendi olsun, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, “Esas olan; hizmetin sürdürülebilirliği, sürekliliği ve kalıcılığı, iyi bir iş yapmanın keyfi. Onu paylaşabilmek, onu hissedebilmek, bir arada üretebilmek, doğruyu hep birlikte takdir edebilmek, doğruyu hep birlikte alkışlayabilmek, bir arada olabilmek” ifadelerini kullandı. Meydanların, insanların bir arada olabilmesinin simgesi olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Eğer bir şehirde, meydan inşa edememişseniz, parkları, yeşil alanları olgunlaştıramamışsanız, siz, o şehirde barışı, huzuru, bir arada olabilmeyi, birbirine hoşgörüyle davranabilmeyi, insanların birbirine bakarken insan olabilme unsuru üzerinden birbirini sevebilmesini sağlamayı gerçekleştiremezsiniz” dedi.

“BAĞCILAR ULAŞIM MERKEZİ OLACAK”

Bu anlamda Bağcılar’a böylesi bir meydanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden İmamoğlu, düzenlenen alanla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Hem ilçe belediyesinin hem de İBB’nin yaptığı hizmetlerle Bağcılar'ın erişim açısından çok kuvvetli bir ilçe haline geldiğini aktaran İmamoğlu, “Özellikle hizmete açtığımız Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı ve inşallah bunun Beşiktaş- Kabataş kısmının da bitirilmesiyle beraber, İstanbul'un merkezine direkt erişim noktasında hizmete soktuğumuz bu hatla beraber, Bağcılar, çok olağanüstü bir hizmeti elde etmiş oldu. Eksiklerini de tamamlayacağız. Çok istemediğimiz bir biçimde, özellikle geçmişte yapılmış bir sıkıntılı imalattan dolayı, tünelde çıkan sıkıntıyı da belirtmek isterim. Yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde sonuçlanınca, şu anda Okmeydanı'nda sona eren bu metronun yolculuğunu, yine Mecidiyeköy'e kadar getirecek hizmeti bu tekrar vatandaşlarımıza kavuşturmuş olacağız” bilgilerini paylaştı. Temelini attıkları Mahmutbey-Esenyurt hattının da Bağcılar başlangıçlı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bu anlamda ilçenin gelecekte ulaşım merkezi konumuna geleceğinin müjdesini verdi.

“HİÇBİR HİZMETİN SİYASİ PARTİ SAHİPLİĞİ YOKTUR”

İBB olarak, kentin 39 ilçesine eşit hizmet verme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunun ülkemiz sathında da aynı şekilde algılanmasını ve anlaşılması şarttır” diyen İmamoğlu, “Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Şu anda mevki sahibi olan arkadaşlarımız, emanetçidir, temsilcidir. Mevkii ne olursa olsun, hiçbir hizmetin siyasi parti sahipliği yoktur. Her birimiz, toplumun bize verdiği yetkiyi, milletimizin bize sağladığı vergisinden, kaynaklarından oluşan parayı, kaynağı en sağlıklı ve en doğru biçimde vatandaşa ulaştırma ve vatandaşa sunma görevini yerine getirmekteyiz. Bu anlayış ülkemizin tamamında ve şehirlerimizde oturursa, ülkemizin huzuru bir başka olur. Hepinizin huzurunda söylüyorum ki; ben, örneğin Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ama bilinsin ki; bizim hizmetimizin, bizim ortaya koyduğumuz bütçenin, bizim ortaya koyduğumuz projelerin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Halktır, millettir. Bu, gerçekten siyaseti daha kurumsal, siyaseti daha itibarlı hale getirir. Siyasetçileri de daha itibarlı hale getirir.”

“EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ KÜRESEL ISINMAYA KARŞI MÜCADELE”

Dünyanın ortak gündeminin iklim krizinden kaynaklı çevre sorunları olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Küresel ısınmanın, iklim değişikliğiyle mücadelenin ana merkezinin de şehirler olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Çünkü Türkiye'mizde, yüzde 80’in üzerinde insanlarımız şehirlerde yaşıyor. O zaman biz bu şehirlerde ne yapacağız? Suyu tasarruflu kullanacağız. Çevreyi kirletmeyeceğiz. Atık ayrıştırma konusunda evimizden başlayan bir ahlakla süreci destekleyeceğiz. Bizler ne yapacağız? Kentsel alanları, özellikle yeşil alanları güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Aynı zamanda İstanbul'un su kaynaklarını oluşturan alanları, vadileri, su toplama havzalarını koruyacağız, geliştireceğiz ve büyüteceğiz. Bu insanların varlığı için şarttır. En büyük sorumluluğumuz nedir biliyor musunuz? Dünyayı, yaşadığımız şehirleri, çevreyi geleceğe hazırlamaktır. Koruyarak hazırlamaktır, geliştirerek hazırlamaktır. O bakımdan, şu dönemde en büyük sorumluluğumuz, küresel ısınmaya karşı, iklim değişikliği sürecine mücadeleyle bakabilen bireyler ve insanlar olmaktır. Bu konu; bir devletin, bir hükümetin, bir belediyenin ya da bir kurumun işi değildir. Topyekun vatandaşların bilinçlenmesiyle mümkündür. Soluk aldığımız bu güzel meydandan herkese çağrı yapıyorum: Evinizde, çevrenizde, yaşamınızın her anında çevreyi koruyan, yeşili koruyan, özellikle kentimizdeki atık sistemine katkı sunan bireyler olmayı mutlaka sağlayınız, en çocuğumuzdan en yetişkin insanımıza kadar.”

ÇAĞIRICI’DAN MERHUM TOPBAŞ VE İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konuşmasında, hizmete açılan Bağcılar Meydanı’nın imalat süreciyle ilgili bilgiler paylaştı. Meydanın imalat sürecinin eskiye dayandığını aktaran Çağırıcı, bölgedeki istimlak çalışmalarından metronun hizmete alınmasına kadar olan sürecin özetini yaptı. Bu süreçte emeği geçen eski İBB başkanlarından merhum Kadir Topbaş’a ve İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Çağırıcı, “Yapılan hizmet, Bağcılar’a, yapılan hizmet, insanımıza ve yapılan hizmet, İstanbullulara. Metrolarıyla gerçekten çok farklı bir Bağcılar. Her mahallede yürüme mesafesinde metro istasyonlarının olduğu bir Bağcılar. İstanbul, en fazla metronun olduğu bir kent ve Bağcılar da İstanbul'da en fazla metronun olduğu bir ilçe. Bunun için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ise konuşmasında meydanla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

İMAMOĞLU’NDAN GENÇLERE: “Z KUŞAĞI İKTİDAR”

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Bağcılar Meydanı, resmi olarak ilçe halkının ve tüm İstanbulluların kullanımına açıldı. İmamoğlu, beraberindeki Çağırıcı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Küçükçekmece Belediye Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile birlikte meydana konumlandırılan Atatürk anıtını, çocuk oyun gruplarını, İstanbul Kitapçısı’nı ve Çözüm Noktası’nı gezdi. Bu sırada meydanda bulunan bir grup genç, İmamoğlu’na, “Z kuşağına bir mesajınız var mı” sorusunu yöneltti. Gençler, kendilerini, “Z kuşağı iktidar” şeklinde yanıtlayan İmamoğlu’na, alkışlarla karşılık verdi.

TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENDİ

Hizmete alınan 43 bin metrekarelik Bağcılar Meydanı’nın altında bulunan otopark da 50 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu. Zemin altı otopark; 142’si engelli vatandaşlar için ve 21’i elektrikli araçlar için olmak üzere, toplam bin 162 araçlık kapasiteye sahip. Meydan genelindeki mevcut yeşil alan, 230 metrekareden 3 bin 514 metrekareye çıkarıldı. 181 ağaçla yeşillendirilen meydana; 40-50 cm boyutlarında 12 bin 802 çalı, 8 bin 750 gül dikimi yapılıp, 40 saksılı oturma birimi, 11 kordon bank ve 31 çöp kovası konuldu. Bağcılar Cami çevresi ve otopark girişinde yeşil alanlara entegre oturma birimleri tasarlandı. Meydan geneline 34 çocuk oyun elemanı yerleştirildi.