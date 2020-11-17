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  4. 17 Kasım 2020 11:39

İstanbul barajlarında alarm çanları çalıyor

İstanbul’da barajların doluluk oranı, yüzde 27.49’a kadar geriledi. İSKİ’nin dün güncellediği verilere göre, baraj doluluk oranı, sitede istatistiğin yer aldığı 2011’den beri en düşük seviyede.

İstanbul barajlarında alarm çanları çalıyor
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En az su bulunan baraj, yüzde 5.96’yla Sazlıdere olurken, Pabuçdere’de yüzde 6.62, Kazandere ise doluluk yüzde 6.66 seviyesinde. Yüzde 50 barajını geçen tek baraj ise yüzde 57.08’le Darlık.

Geçen yılın kasım ayına bakıldığında, baraj doluluğunun yüzde 45.27 olduğu görüldü. Bu da 2020’de geçen yıla göre yüzde 17.78’lik düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

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