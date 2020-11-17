İstanbul barajlarında alarm çanları çalıyor

En az su bulunan baraj, yüzde 5.96’yla Sazlıdere olurken, Pabuçdere’de yüzde 6.62, Kazandere ise doluluk yüzde 6.66 seviyesinde. Yüzde 50 barajını geçen tek baraj ise yüzde 57.08’le Darlık.

Geçen yılın kasım ayına bakıldığında, baraj doluluğunun yüzde 45.27 olduğu görüldü. Bu da 2020’de geçen yıla göre yüzde 17.78’lik düşüş yaşandığı anlamına geliyor.