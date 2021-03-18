İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul’da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 63.03’e yükseldi.

İstanbul’da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 63.03’e yükseldi.

Mevsim yağışlarıyla birlikte bu oranın daha da artmasının beklendiği öğrenildi.

İstanbul’da geçen yıl aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor.