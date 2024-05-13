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İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı’na Rıza Akpolat seçildi

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı’na Rıza Akpolat seçildi
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu.

Başkan Rıza Akpolat; konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“Bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği toplantısında Birlik Başkanı olarak seçildim. Desteğini esirgemeyen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birlik üyesi tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Boğaz’ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu.

“BOĞAZ’A ÖZGÜ TÜM DEĞERLERİ KORUYAN VE YAŞATAN BİRLİK”

 İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 2001 yılında “birlik” sıfatıyla kurulmuş olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin üyeliklerinden oluşmaktadır. Her belediyenin kendi meclisinde seçtiği 2 asil ve 2 yedek meclis üyesi, birlik meclis üyesi olarak görevlendirilmektedir.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu.

İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliğini muhafaza ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak ve yönetimde kaliteyi arayan, değişimde öncü önder bir kuruluş olan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Boğaz’a özgü tüm değerleri koruma ve yaşatmaya çalışmanın yanı sıra Boğaz’ın mimari dokusu, imar durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkânlarının koordinasyonu gibi konularda iş birliği yapılmasını öngörüyor.

 İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin önceki dönem başkanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’di.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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