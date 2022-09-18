İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kenan Onuk'un adını Atletizm Pisti'ne verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Maltepe’de bulunan uluslararası düzeydeki atletizm pistine 2005 yılında hayatını kaybeden spor yazarı ve sunucusu Kenan Onuk’un adını verdi. Pistte incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Spor basınında örnek alınması gereken insanlardan biri, bu yüzden ismini pistimizde yaşatacağız” dedi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda faaliyete geçen Maltepe’de bulunan uluslararası standartlara sahip atletizm pisti, İBB’nin ilk İstanbul’un 3’üncü atletizm pisti oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu uluslararası düzeydeki atletizm pistinde incelemelerde bulundu. Bin 121 kişi kapasiteli pistin tamamını gezen İmamoğlu, ardından kamera karşısına geçti.

SPOR BASININDA ÖRNEK ALINMASI GEREKEN İNSANLARDAN”

İmamoğlu piste 2005 yılında vefat eden spor yazarı ve sunucusu Kenan Onuk’un adını verdiklerini belirterek, “Elbette spora meraklıydım. Hatta ilk lisansım atletizm benim daha sonra hentbol lisansım çıkmıştı. İlkokulda atletizmde bana yön veren o zaman beden eğitimi öğretmenim Haydar Kazaz’ı da selamlıyorum, Allah sağlığını versin. Önce atletizm, sonra hentbol demişti, öyle bir yol çizmişti bize. Bilinçli eğitimcilerin olduğu yerde çok güzel bir yol alabiliyor çocuklarımız. Ama bir de topuklu eğitici insanlar vardır. Bu eğitici insanlar görevlerini sadece bir şeyi sunmak, anlatmak değil de bu bir okul gibi size hissettirirler. Bu bağlamda benim yaşamımda o ilkokul, ortaokul, lise döneminde Kenan Onuk benim için tam bir eğitimciydi. Allah rahmet etsin. Çok genç aramızdan ayrıldı. Bence spor basınında örnek alınması gereken insanlardan biri. Biz buraya Maltepe, Kenan Onuk Atletizm Pisti ismini koyduk. Çünkü gerçekten atletizmi, basketbolu, hatta tenisi, böyle anlatırken eğite, eğite, öğrete öğrete bir süreç bize yaşattı. Allah rahmet etsin. İsmini burada yaşatmaktan da büyük onur duyuyor olacağım” dedi.

“2036 OLİMPİYAT OYUNLARINA EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEK İSTİYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2036 olimpiyat oyunlarına emin adımlarla yürümek istediklerini belirterek, ”Olimpiyatlara hazırlığın Bu toplumsal bir kabule ve toplumsal bir spor alışkanlığına dönüşen bir süreçle olgunlaşabileceğini de bilen bir yönetimiz. Bu bağlamda özellikle temel branşların atletizm gibi jimnastik, yüzme gibi böyle temel branşların şehrimizde çok güçlenmesini istiyoruz. Bu alanı görünce hemen buna başlamamız gerektiğinin talimatını vermiştim. Aslında burası Uluslararası yarışmaların da yapılabileceği bir alan. Avrupa Şampiyonası'nın bile düzenlenebileceği bir alan” dedi

“OKULLARDA SPORU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Okulların spor salonu, malzeme ihtiyaçları ile alakalı çalışmalar yapıldığını belirten İmamoğlu, “Bir yaz dönemini bitirdik, okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla beraber hızlıca çocuklarımızın düzenli bir spora ihtiyacı olduğunu da biliyorum. Bu bağlamda okullarımızın da böylesi tesislerimizde belli branşlarda bizimle iş birliği yapmalarını çok istiyorum. Ben fırsat buldukça birkaç ay içerisinde okullarımız sıklıkla gezeceğim. Salon sporlarını geliştirmeye yönelik 30’a yakın okulumuzda spor salonu ihtiyacıyla ilgili çalışma yaptırıyorum arkadaşlarıma ve böyle bir toplu temel atmayı da bu yıl bitmeden gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Daha geçen sene yine o sayıya yakın bir okul spor salonunu açmıştık. Çok çağdaş bir tesis, gerek içindeki donanımıyla, düzeniyle, nitelikli malzemeyi mutlaka kullanın diye arkadaşları uyarıyorum ve bu konuyu da önemsiyorum açıkçası. Çünkü buraya gelen her sporcu eksiksiz bir alanda bulunmayı hak ediyor. Tabii bu güzel tesisimizin değerli yöneticileri burayı koruyacaklar, hem geliştirecekler” ifadelerini kullandı.

2 AYDA 9 BİN 234 KULLANIM

Uluslararası düzeyde İstanbul’a kazandırılan atletizm pisti; 980 kişilik seyirci, 110 kişilik protokol ve 31 kişilik basın olmak üzere toplam bin 121 kişi kapasiteli tribüne sahip. İstanbul Halkına, 06:30-10:00/19:00-23:00 Saatleri Arasında, Lisanslı Sporcuların Antrenman Yapması İçinde 10:00-19:00 saatleri arasında Hizmet Vermektedir. Spor Okulları kapsamında 7-10 yaş çocuklara Atletizm branşın da eğitimler verilmektedir. Temmuz ve Ağustos Ayı içerisinde 9243 kullanım yapılmıştır. Hizmetimiz devam etmektedir.