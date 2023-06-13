İstanbul Büyükşehir Belediyesi minik Ecrin'in talimatını yerine getirdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünde İBB Başkanı koltuğunu Ekrem İmamoğlu’ndan devralan Ecrin Palta’nın talimatı yerine getirildi. Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Palta’nın isteği üzerine sert malzemeyle kaplı okul zemini, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünde koltuğunu, Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ecrin Palta’ya devretti. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde “yeni Başkan” Palta, duygularını paylaştı, İBB’deki kurmaylarına talimat verdi.

“OKULUMUN BAHÇESİ İÇİN BİR EKİP İSTİYORUM”

“Her sene olduğu gibi, bu sene de kutladığım bu bayram benim için çok daha heyecanlı ve gurur verici” sözleriyle düşüncelerini paylaşan Palta, “Okuduğum okulun bahçesi çok büyük. Fakat zemin çok sert. Çocuklar düşünce yararlanabiliyorlar. Parklardaki gibi yapılabilir. Çocukların teneffüste güzel vakit geçirebileceği alanlar yapılabilir. Okulumun bahçesi için bir ekip istiyorum” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda Başkan Palta’nın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Telefonla Başkanlık Özel Kalemi’ni arayan başkan Palta, yetkililere gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

BAHÇE BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Küçük Başkan Palta’nın talimatı üzerine 1677 metrekareden oluşan okul bahçesinin 1000 metrekaresinde zemin düzenlenmesi gerçekleştirildi. Çocukların oyun oynayabileceği şekiller çizilip akrilik boya işlemi yapıldı. 677 metrekaresine ise 2.5 cm kalınlığında EPDM (Dökme Kauçuk) zemin kaplaması yapılıp çocukların daha yumuşak bir zeminde aktivite yapması amaçlandı. Ayrıca okul bahçesinde bulunan 80 metre uzunluğunda ve 5 kademeden oluşan betonarme tribün dış ortama uygun ahşap malzeme ile kaplanıp öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İBB Başkanı koltuğuna 23 Nisan 2022’de oturan Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal da okul bahçesine yumuşak zemin talimatı vermiş, İBB okul bahçesindeki 838 metrekarelik bir alanda kauçuk kaplama uygulamıştı.