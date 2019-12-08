İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB), Basın Koordinatörlüğü görevine, gazeteci Süleyman Sarılar getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle oldu:

Şükrü Küçükşahin – İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu

Zilan Karakurt – İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital İletişim (Sosyal Merdya) Sorumlusu

Süleyman Sarılar – İştirak Şirketlerinden Sorumlu Basın Danışmanı