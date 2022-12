İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 11 kreşi açtı, 7'sinin temeli atıldı

İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla 11 kreşin açılışı gerçekleştirip, 7 Yuvamız İstanbul kreşinin temelini attı.

Törende konuşan İmamoğlu, “işimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz, bu düzeni değiştireceğiz. Bu memleket, cennet. Bu memleketi, insanına da cennet kılacağız. Sadece bir kısım insana nimetlerinin aktarıldığı bir şehir ya da bir memleket, insanını mutlu etmez. İnsanını mutlu eden yöneticiler olma yolunda, kararlılıkla yürüyeceğiz. Bize hukuksuz müdahalelerine karşı, haysiyet mücadelemizi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında 11 kreşin açılışı gerçekleştirip, 7 Yuvamız İstanbul kreşinin temelini attı. Açılışlar ve temel atma töreni; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin katılımlarıyla, Ataşehir’de yapıldı. Torun, Erkek ve İmamoğlu, protokol için ayrılan alanda, kreşe giden bir kız ve bir erkek çocuğuyla birlikte oturdu. Törende Ataşehir Esatpaşa, Avcılar Ambarlı, Bağcılar Kirazlı, Bakırköy Şenlikköy, Beylikdüzü Adnan Kahveci, Esenler Yavuzselim, Gaziosmanpaşa Mevlana, Güngören Tozkoparan, Silivri Alipaşa, Tuzla Yayla ve Madenler mahallerindeki kreşlerin açılışı yapıldı; Arnavutköy Hadımköy, Büyükçekmece Pınartepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Pendik Kurtköy, Sultanbeyli Gazi, Sultangazi Gazi ve Ümraniye Aşağı Dudullu mahallelerindeki kreşlerin temeli atıldı.

İMAMOĞLU: “LİSTEYE YUKARIDAN AŞAĞI BAKINCA AKLIMA ŞİİR OKUMAK GELDİ”

“Listeye yukarıdan aşağı bakınca aklıma şiir okumak geldi” diyen İmamoğlu, açılışını yaptıkları kreşlerin bulunduğu ilçeleri ve mahalleleri şiir formunda okudu. İmamoğlu, “Şiirimiz bu 11 tane kreşimizden mütevellit. Gerçekten bu liste şiir gibi geliyor bana ve bir şiir gibi de aslında insanlığımı bana hissettiriyor. Aynı zamanda duygularımı harekete geçiriyor. Bugün açtığımız kreşlerin bu listesi, beni çok gururlandırıyor. Çocuklarımızı eşitlemeliyiz. İstanbul'un neresinde yaşıyorsa yaşasın, çocuklarımız, bu milletin evlatları olduğunu hissetmeli ve onların hiçbir şeyini eksik tutmamalıyız” dedi. İBB olarak bu anlamda çok önemli hizmetler sunduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Çünkü Cumhuriyet, her şeyden önce çocuklar için, eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet’in bu kavramını hissetmemiz lazım” diye konuştu. Türkiye’nin, özellikle eğitim noktasında büyük bir eşitlik arayışında olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Eğitimde fırsat eşitliği, gerçekten yerle yeksan olmuş. Verileri duysanız, görseniz, içiniz acır. Öyle uçurumlar var ki… Halbuki, bu memleketin evlatları, eşitlendiği zaman, mucizeler gerçekleştirebiliyor. Bugün eşitsizliğin mimarı olanlar, devletimizin ve milletimizin bireyleri olarak, memleketimizin en üst mercilerine, en üst makamlarına erişebiliyorlar, eriştiler. Bunun tek sebebi, kaynağı, işte Cumhuriyet’in eşitlik ilkesidir” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'U BU AKILDAN KURTARARAK, İSRAFA VE İSTİSMAR DÜZENİNE SON VERDİK”

Ülkeyi yönetenlerin eğitimde yarattığı fırsat eşitsizliğine karşın, İBB olarak mücadeleye devam ettiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “İstanbul'u 25 yıl yönetip, tek bir kreş açılmaması ya da tek bir öğrenci yurdu açılmaması ya da açık, şeffaf bir biçimde, kapsayıcı ve geniş ölçekte tek bir öğrenciye burs verilmemesi… Biz, İstanbul'u bu akıldan kurtararak, israfa ve istismar düzenine son vererek, bereketi bol bir bütçeyi organize ederek, en tasarruflu şekilde, en doğru şekilde hizmeti insanlarımıza ulaştırma gayreti içerisinde oluyoruz. Bu toprakların bütün çocukları, en ücra köşesindeki köyünden Ataşehir'in göbeğine kadar, bütün çocukları Cumhuriyet’in çocuklarıdır. Onların kişisel özelliklerine, annelerine, babalarına inancına, siyasi görüşlerine bakmaksızın, bu ülkeye ve bu insanlığa hizmet adına eşit eğitim fırsatı verilmesi gereken çocuklarımızdır. Biz, kötü olan bu sürecin asla seyircisi olmadık. İstanbul'da 150 mahallede 150 kreş açmanın bu memleket için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.”

“BU MEMLEKETİ, İNSANINA DA CENNET KILACAĞIZ”

Ataşehir’in de aralarında bulunduğu; Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe’yi içine alan Dudullu-Bostancı metro hattını 6 Ocak 2023’te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbulluların hizmetine sunacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “İşte ben ne yapıyorum? İşime bakıyorum, işimi anlatıyorum. Dolayısıyla işimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz, bu düzeni değiştireceğiz. Bu memleket, cennet. Bu memleketi, insanına da cennet kılacağız; 85 milyon insanına, 16 milyon İstanbulluya cennet gibi kılacağız. Sadece bir kısım insana nimetlerinin aktarıldığı bir şehir ya da bir memleket, insanını mutlu etmez. İnsanını mutlu eden yöneticiler olma yolunda, kararlılıkla yürüyeceğiz. Tabii ki yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısı önünde, hepimiz hesap veririz. Türkiye Cumhuriyeti'nin denetleyici kurumları önünde, namuslu müfettişlerin önünde hepimiz hesap veririz, denetlenmekten onur duyarız. Zira bu, görevimizin bir parçasıdır; ama hak, hukuk, adaletin evrensel prensiplerinin uygulanması kaydıyla. Aksi takdirde bize hukuksuz müdahalelerine karşı, haysiyet mücadelemizi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Allah şahit, hemşerilerim de şahit; eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir. Ama tek bir kişinin hakkına zeval gelecek bir davranışta bulunmadık, bulunmayacağız. Yani hiç kimsenin hakkını yemeyiz, 16 milyon vatandaşımızın da hakkını yedirmeyiz. Çok net. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Yüzünüz gülsün. Çocuklarımızın her geçen umudu büyüsün. Gençlerimizin her geçen gün umudu büyüsün. Anneler, babalar geleceğe umutla baksın. Daha da büyüsün. Çok güzel bir yıla giriyoruz. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Cumhuriyeti’mizin 100’ncü yılında, 2023’te her şey çok güzel olacak.”

ERKEK: “HEP BİRLİKTE BU ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

TORUN: “İSTANBUL, DAHA ÇOK GÜZEL HİZMETLERLE BULUŞACAK”

“Çok anlamlı, güzel bir açılıştayız” diyen Erkek, “İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyor. Halkın kaynağını, halkla buluşturuyor. Ve aynı zamanda da büyük bir hak, hukuk, adalet ve haysiyet mücadelesi veriyor. Bu mücadelede Ekrem Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz çocuklarımızın geleceği için” ifadelerini kullandı. Geçmiş’te İBB’nin tek bir kreşinin dahi olmadığını hatırlatan Torun da “İBB; tek bir yurt yapmadı, tek bir öğrenciye burs vermedi. Aslında bu büyük bir metropol için çok değerli bir hizmet, önemli bir katkı. Ama şimdi Ekrem Bey, sevgili Başkanımız, 16 milyon İstanbullu’nun hakkını, 16 milyon İstanbullu’ya verdiği için, belli rantları kestiği için, yandaşa kaynak aktarmadığı için, haliyle önüne engeller koymaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. O, 16 milyon İstanbullu’nun hizmetinde olacak ve inanıyoruz ki gene böyle güzel hizmetlerde buluşacağız. Her zaman yanındayız ve inanıyoruz ki, İstanbul, daha çok güzel hizmetlerle buluşacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Torun, Erkek, İmamoğlu, İlgezdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP milletvekilleri Sibel Özdemir, Mahmut Tanal ve bağışçılardan oluşan oluşan heyet tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi.