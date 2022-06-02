İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbul İstihdam Zirvesi

Türkiye’nin yakıcı sorunu işsizliğe çözüm arayışlarını sürdüren İBB, istihdam ofislerinin ardından İstihdam Zirvesiyle bir adım daha atıyor. İstihdam zirvesiyle iş arayışındaki gençler ve sektörün önde gelen firmaları bir araya geliyor. 3-4 Haziran’da İBB’nin ev sahipliğinde Yenikapı’da gerçekleştirilecek, 130’dan fazla şirketin katılacağı İstanbul İstihdam Zirvesi’nde, özellikle üniversitelileri istihdam ve kariyer olanakları bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli gündemleri arasında yer alan istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için kolları sıvadı. Bu alanda en büyük zirve olan, İstanbul İstihdam Zirvesi, 3 Haziran Cuma ve 4 Haziran Cumartesi günü Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye ekonomisine yön veren 130’dan fazla firmanın stant kuracağı zirvede, Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, meslek örgütleri, sanayi birlikleri, İBB yöneticileri, üniversitelerin öğrenci kulüpleri de yer alacak.

GENÇLER TELEFONLARINI RAHATÇA GÖSTEREBİLECEK

Zirve süresince; meslek, iş ve işsizlik gündemine dair oturumlar, sektör bazında düzenlenecek. Sektör Buluşmaları ve Kişisel Gelişim seansları ile dopdolu bir program katılımcıları bekliyor. Fuar alanına iş aramaya gelen gençler, üniversiteliler, işverenlerle yüzyüze tanışma imkanı bulacak. Firmalar da sektörlerini ve kendilerini tanıtma imkanına sahip olacak. İş, staj ve kariyer fırsatları hakkında gençler bilgilendirilecek. Gençlerin kariyer hedeflerini belirleyecek zirvede, iş dünyasına hazırlama ve kazandırma fırsatları doğacak.

Katılımcıların https://istihdamzirvesi.com/ sitesi üzerinden kayıt olduktan sonra ‘QR kod’ ile ücretsiz katılabileceği zirvede, firmaların talebi doğrultusunda hızlı mülakatlar da yapılabilecek. Ayrıca kapıda da kayıt imkanı bulunacak. Mülakatlar sonucunda, işveren firmalar çalışmak istediği kişiyi anında işe alabilecek. Etkinlikler, sosyal medya üzerinden de #GençlerİşverenlerleBuluşuyor, #İstihdamZirvesi hashtag’leri ile takip edilebilecek. Yenikapı Metro ve Marmaray’dan Fuar alanına yarım saat aralıklarla ücretsiz İ.E.T.T otobüsleri hizmet verecek.