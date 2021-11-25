İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış hazırlıkları tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021-2022 kış mevsimi için hazırlıklarını tüm birimleriyle tamamladı. İBB’ye bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 465 müdahale güzergahında olumsuzluklara karşı hazır bekleyecek. 7 bin 421 personel ve bin 534 araç ile kentin tamamında kış mesaisi gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021-2022 kış mevsimi için hazırlıklarını tüm birimleriyle tamamladı. İBB’ye bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 465 müdahale güzergahında olumsuzluklara karşı hazır bekleyecek. 7 bin 421 personel ve bin 534 araç ile kentin tamamında kış mesaisi gerçekleştirilecek.

2020 verilerine göre İstanbul’da buzlanma oranının minimum 3 gün, maksimum 63 gün olduğu tespit edilirken 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda çalışmalar yürütecek. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara karşı tuzlama işlemi gerçeklaştirilecek.

SOKAKTA YAŞAYANLAR İBB TESİSLERİNDE MİSAFİR EDİLECEK

Sokakta yaşayanlar, zabıta ekiplerince belirlenip sağlık kontrollerinden geçirilecek. İhtiyacı olanlar İBB tesislerinde misafir edilecek. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik çalışmalar da Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek.

Ayrıca, yoğun kar yağışlarında: hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi için Mobil Büfe’ler hazır bulunacak.

İBB TAM KADRO YER ALDI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda: İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, ve diğer ilgili müdürlükler; İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul birimleri ve iştirak şirketleri İBB’yi temsilen masada yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İGA Havalimanı İşletmesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri de değerlendirme toplantısına katıldı.