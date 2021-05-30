İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyeleri İstanbul'da deniz salyası temizliği başlattı

Kartal Belediyesi ile İBB ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında, kıyı şeritlerini etkisi altına alan müsilaj, deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile deniz üzerinden temizleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kartal Belediyesi, Marmara Denizi'ni saran müsilajı (deniz salyası) kıyılardan temizleme çalışması başlattı. Müsilaj, Kartal’da belediye ekipleri tarafından deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle toplanıyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, küresel ısınmayla denizdeki mikroorganizmaların birleşmesi sonucunda deniz kusmasının meydana geldiğini belirterek "Bu doğa olayının en büyük sorumlusu bizleriz. Biliyorsunuz ki, müsilaj ile Marmara Denizi’nde balıkçılık da olumsuz etkilenmişti. İnsan denizi kirletmez, çevre ve denize duyarlı olursa çevremiz daha güzel, daha yaşanabilir olur. İnsanlar bu sayede rahatlıkla denize girip, balığını yiyebilir.Ama biz kirlettiğimiz sürece doğa dengesini bozdu. Bu yüzden de kusmalar meydana geldi. Bu çalışmayı sahil bandında Dragos’tan tüm İstanbul alanına doğru Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Biz bunu tüm Kartal’da gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla Kartal ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalıştık” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars da "Aslında bu her yıl görülen bir olay. Denizde planktonlar oluyor. Ancak küresel ısınmayla maalesef bu yıl deniz salyası adını verdiğimiz denizde yaşayan mikroorganizmaların fazlalığıyla ortaya çıkardığı organik bileşiklerin suyla şişmesi sonucunda ortaya çıkan bir görüntü aslında. Küresel ısınma ve insanın etkisi bu olayda büyük. Biz biliyoruz ki su yoksa hayat da yok. Denizler bu yüzden çok önemlidir. Beklediğimiz tablo şu ki bir ay içinde sıcaklık arttığında bu görüntünün ortadan kalkması. Bu çalışmanın kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Ama bu tekrar olmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.