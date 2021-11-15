İstanbul Büyükşehir'den Sarıyer Ayazağa dokunuşu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin işbirliği ile düzenleme çalışmalarının yapılacağı Sarıyer Ayazağa’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç incelemelerde bulundu.

Şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ayazağa’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi bir araya gelerek çözüm üretmek için incelemelere başladı. İlgili birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda Ayazağa Meydan hakkında bilgi alan Ekrem İmamoğlu ve ekibi daha sonra mahalle muhtarının daveti üzerine muhtarlığı da ziyaret etti.

“AYAZAĞA NEFES ALACAK”

Toplam 10 bin metrekareye yakın bir alanda çevre ve yeşil alan düzenlemesi yapılacağını söyleyen ekipler meydanda insanların oturup zaman geçirebilecekleri bir de BELTUR şubesinin olacağının bilgisini paylaştı. Trafik noktasında da düzenlemelerin olacağı Ayazağa Meydan’da dere ıslah çalışmasının yapılacağına değinen ekipler, her gün yüzlerce Ayazağalının geçiş rotası olan bu alanın rahat bir nefes alacağının altını çizdi. Sarıyerli vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, son olarak da Sarıyer Belediyesi Halk Sağlık Polikliniği çalışanlarını ziyaret etti.