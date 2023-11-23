İstanbul City Card'a Boğaz Turu ve Müze Girişleri de eklendi

İstanbul’u turizmin başkenti yapma vizyonuyla hayata geçen İstanbul City Card’a de Şehir Hatlarıyla Boğaz Turu ve Kültür AŞ’ye bağlı müzelere giriş hizmeti eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM, İstanbul’u turizmin başkenti yapma vizyonuyla hayata geçen İstanbul City Card’a yenilikler ekledi. İstanbul’un kıymetli yapılarını ve ünlü değerlerini gezmek isteyen turistler için yönlendirici bir rota, rehber kitiyle ve İstanbul’u temsil eden ikonik tasarımlarıyla turistlerin kullanımına sunulan İstanbul City Card’a şimdi de Şehir Hatlarıyla Boğaz Turu ve Kültür AŞ’ye bağlı müzelere giriş hizmeti eklendi.

BOĞAZ TURU VE MÜZE GİRİŞLERİ

İstanbul’un eşsiz doğasını gösteren Şehir Hatlarıyla Boğaz turu ve Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453, müzelere giriş imkanlarıyla İstanbul’a gelen turistlerin ziyaretlerine değer katmaya devam ediyor.

YENİ AYRICALIKLAR EKLENDİ

Şehirden ayrılan turistler için bir anı kartı olarak birbirinden farklı 6 şekilde tasarlanan İstanbul City Card bünyesinde iki temel hizmet veriyor:

1-3-5-7-15 günlük sınırsız ulaşım hakkı

Şehir Hatlarıyla Boğaz Turu ve müze girişi

Kart, kullanıcılarına tercih edilen gün sayısına göre İstanbul içi toplu ulaşımı oluşturan otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, Şehir Hatlarında sınırsız geçiş hakkı sağlıyor

NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Turistlerin en hızlı şekilde ulaşabileceği merkezi noktalardaki İstanbul City Card tasarımlı biletmatiklerden (Havalimanları, Adalar, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar vb) ve yetkili satış noktalarından temin edilebilir. Güncel ücretlere www.istanbulkart.istanbul web sitesinin ücret ve limitler bölümünden ulaşılabilir.