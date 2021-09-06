İstanbul, eğitim yılına trafikte sorunsuz başladı

İBB, okulların ilk günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul trafiğini AKOM’dan yönetti. Emniyet, jandarma, Karayolları ve esnaf odaları ile koordineli çalışılarak, kazalara ve tıkanan yollara anında müdahale edildi. Ücretsiz hizmet veren toplu ulaşım araçları vatandaşlardan ilgi gördü. Trafikte büyük bir yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yaptı. 324 bin öğrenci ise 18 bin servis aracıyla okullarına taşındı. Bugün, bireysel araç kullanımını asgariye indirmek, trafik yükünü azaltmak ve güvenli taşımacılığı özendirmek amacıyla 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki ulaşım ve trafiği sabah 06:00’dan itibaren Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yönetti. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Orhan Demir ve Murat Yazıcı, Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Seyfüllah Demirel, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, 4 saat boyunca kent genelindeki trafik koordinasyonunu sağladı.

İstanbul Emniyeti, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı (İTO), İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) temsilcileri de trafik koordinasyonu için AKOM’da hazır bulundu. Koordineli çalışılarak, kazalara ve tıkanan yollara anında müdahale edildi. Ücretsiz hizmet veren toplu ulaşım araçları vatandaşlardan ilgi gördü.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul trafiğinde ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Bugün trafik yoğunluğu yüzde 63’e kadar yükseldi. Tıkanan yollara kolluk güçleriyle ve kazalara sahada hazır tuttuğumuz çekicilerle anında müdahale ettik. Okul açılmadan önceki iş günlerinde trafik yoğunluğu 58’lere kadar yükseliyordu. Dolayısıyla okulun kent genelindeki trafiğe çok büyük bir etkisi olmadı. Sağlıklı bir eğitim yılı başlangıcı oldu” dedi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Ümraniye TEM Bağlantı yolu alt geçidinde servis aracı ile sivil aracın karıştığı trafik kazası yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.