İstanbul, Kartalla Yenileniyor

“İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında depreme dayanıksız yapıların yerine inşa edilecek olan projelerin toplu temel atma törenlerinin yeni adresi, Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kaper sitesi oldu.

Depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi sonrası yıkımı gerçekleştirilen ve yapımına uzun süre başlanamayan Kaper Sitesi’nin inşası kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki KİPTAŞ tarafından inşa edilecek olan Kaper Sitesi’nin temel atma törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları, Kaper sitesi sakinleri ve Kartal halkı katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ev sahibi olduğu törende 336 daireden oluşan Kaper Sitesi’nin yeniden inşası için ilk beton döküldü.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçek bir temel atma töreni gerçekleştirdiklerini kaydederek kısa sürede bitirilmesi planlanan 336 daire ile 1440 kişinin canını kurtarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Kartal’ın riskli binalardan kurtulması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm içinde çok büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ve 2016 yılında depreme dayanıksız olduğu yapılan testlerle ortaya çıkan 336 dairelik Kaper Sitesi’nin yeniden yapılması için düğmeye basıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, İstanbul'un; Kadıköy, Kartal ve Şişli ilçelerinde bulunan bir site ve 3 apartmanın temellerinin aynı anda atıldığı törende ilk konuşmayı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gerçekleştirdi.

Atılan temelin gerçek olduğunu ve inşaat ruhsatlarının alındığını kaydeden Kurt, gösterdikleri özveri ve işbirliği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Kartal 6 Şubat’ı İki Kere Yaşadı

Daha sonra kürsüye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise şöyle konuştu: “Çok zorlu bir döneme denk geldik. 2 yıl pandemi etkisinin devam ettiği, iş yapmanın zor olduğu bir dönemde kolları sıvayarak İBB ile birlikte Kartal’da bir altyapı sürecini başlattık ve pandemi sürecini çalışarak geçirdik.

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresinin altyapısını tamamladıktan sonra, 2022’de de Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde 25 yıldır hizmet bekleyen, her yağmurda utanarak baktığımız altyapı çalışmalarını tamamladık.

Devam eden çalışmalarımız da bittikten sonra altyapı konusunda daha da iyi bir yere geleceğiz.

Hep birlikte 6 Şubat depremi ile çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Fakat Kartal 6 Şubat’ı; 2019‘da kendi kendine yıkılan binadan dolayı başka şekilde daha hatırlıyor. Kartal o zaman da daha deprem olmadan depreme dayanıksız binaların gerçekleri ile tanışmış ve üzücü sonuçlarını yaşamıştı. O günden itibaren; 2019 Silivri Depremi, 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi, 30 Ekim İzmir Depremi’nden sonra aslına bakarsanız riskli binalardan kurtulabilmek için çok büyük bir seferberliği, eşgüdüm içerisinde büyükşehir belediyemizle başlatmış bulunduk.

Tarama denilen uygulama bu anlamda literatüre girmiş oldu. Büyükşehir belediyemizle birlikte 2022 yılında başlatmış olduğumuz taramaların sonucunda Kartal’da 650 binanın taranmasının ardından yaklaşık 100 binanın riskli olduğunu birlikte tespit ettik.

Bununla birlikte sahada gördüğümüz eksikliklerle ilgili kafa kafaya verip büyükşehir meclisinde riskli binalarla ilgili kira yardımını 4500 TL’ye çıkartmak ve kendi binasını kendi yapmak isteyen komşularımıza da faizsiz 1 milyon TL’lik kredinin önünü açabilmek için gerekli kararları aldık.

İnanıyorum ki 14 Mayıs’tan sonra sağlıklı kentleri, dirençli binaları daha kolay bir şekilde, hep birlikte eşgüdüm içinde, sahada gördüğümüz eksikleri de gidererek başaracağız.

Temelimiz de Gerçek Betonumuz da

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından kürsüyü bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu devraldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği İmamoğlu “Temel gerçek olunca topluluk da böyle gerçek oluyor, canlı oluyor, böyle samimi iletişim kuruyoruz” diyerek şöyle konuştu:

“Temelimiz gerçek, beton da gerçek. Demirler burada sapasağlam duracak. Sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu mekanizmaya asla güvenmeyin. Ya kerhendi, şöyleydi, böyleydi... Küçük detaylarda saklıdır insanların kişiliği, metodu, yöntemi...

Biz işimizi ciddiye alıyoruz. Milat olan acı bir deprem yaşadık ve on binlerce insanımızı kaybettik. Gerçekten içimiz yanıyor, biz niçin böyle bir süreç yaşadık? Bunu tedavi edip çözmemiz lazım.

Kentsel dönüşüm bambaşka bir yere evirildi. Hâlbuki kentsel dönüşüm; varlık yokluk sorunu gibi ele alınmalıydı. Biz 4 yıldır bu konuyu ciddiye aldık. Bunun topyekûn bir mücadele olarak gerçekleşebileceğini öngördük.

Bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek. O bakımdan biz aslında burada attığımız 336 dairelik temel ile nereden baksanız 1400’e yakın vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz”

Başkan İmamoğlu tarihi Kuşkonmaz Camii'ndeki görüntülerle ilgili ve bazı başka konularla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra sahneye davet ettiği milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkaları ile birlikte Kadıköy, Kartal ve Şişli ilçelerinde bulunan bir site ve 3 apartmanın temellerini aynı anda attı.