İstanbul lezzetini Şişli’de bulacak

Uluslararası İstanbul Lezzet Festivali, 15-16 Ekim tarihleri arasında “Değişim” temasıyla Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlenecek.

Festival, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iBB Turizm Platformu iş birliğiyle hayata geçiriliyor. İstanbul Lezzet Festivali’nde Türkiye’de ilk kez sosyal gastronominin dünyadaki öncü şefleri, 72 ülkeyle eş zamanlı olarak yemek yapıp dağıtacakları ‘Universal Plate’ etkinliği de gerçekleştirecek.

Çok katmanlı etkinlik kurgusuyla düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Lezzet Festivali, ulusal ve uluslararası alanda sektörün önde gelen şeflerini, konuşmacılarını ve lezzet tutkunu binlerce konuğu iki gün boyunca Maçka Demokrasi Parkı’nda ağırlayacak.

2 gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı festival kapsamında, Ebru Baybara Demir, Cüneyt Asan, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Elif Korkmazel, Rıza Sönmez, Yunus Emre Akkor, Aydın Demir, Aylin Yazıcıoğlu, Deniz Çevik Şahin, Adnan Şahin, Doğa Çitçi, Eyüp Kemal Sevinç, Fırat Siriş, Yalçın İnam, Umut Karakuş, Mevlüt Özkaya, Ali Geyik gibi ünlü isimlerin şovları ve söyleşileri lezzet severlerle buluşacak. Şehrin gastronomik zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri, şovların yanı sıra çeşitli oturumlarda gıdanın ve gastronominin geleceği masaya yatırılacak, İstanbul’un değişen dünya dinamiklerinde vizyoner şehir olarak konumlanmasına katkı sunulacak.

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde bütün dünya ile beraber olacağız

İstanbul Lezzet Festivali’nde Türkiye’de ilk kez sosyal gastronominin dünyadaki öncü şefleri, Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde 72 ülkeyle eş zamanlı olarak yemek yapıp dağıtacakları ‘Universal Plate’ etkinliğini gerçekleştirecek. Şefler, paydaşların bir araya gelip gıdanın geleceğini tartıştıkları ‘Universal Table’ ve halka açık düzenlenecek ‘Sosyal Gastronomi Paneli’nde yer alacaklar.

5 kıtada, 60’tan fazla ülkede 200’den fazla kâr amacı gütmeyen kuruluş, şef, aktivist ve girişimcisiyle küresel bir ağ olan Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi Vakfı) CEO’su Nicola Gryczka, Başkan Patrick Honauer, ‘Dine on a Mat’ projesiyle Basque Culinary World Prize’ın bu yılki sahibi Batı Afrikalı Şef Fatmata Binta, Ruandalı Şef Clare Effiong, Lübnanlı Şef Maya Terro, Brezilyalı Şef Rafael Rincón gibi farklı ülkelerde sosyal gastronomi projeleri yürüten ünlü şefler de İstanbul Lezzet Festivali’nde olacak.

Sürdürülebilirlik için atıksız bir festival

Tüm etkinliklerin halkın katılımına açık olduğu İstanbul Lezzet Festivali, sıfır atık felsefesiyle düzenlenecek. Açık alanda ana sahne gastro şovlara ev sahipliği yapacak olan İstanbul Lezzet Festivali sahnesinde; Slowfood Chefs Alliance şefleri, İstanbul mutfağı ekseninde bölgesel ürünlerin yenilikçi kullanımlarına yönelik atölye çalışmaları da organize edecek.

Anadolu’nun gastronomi alanında önde gelen illerinden yerel şefler, 2 gün boyunca sahnede kendilerine ayrılan saatlerde kendi mutfaklarını yansıtan renkli şovlar yapacak. Üretici ve kadın kooperatifleri pazarı, çocuk atölyeleri, sergi, konserler, yarışmalar, ürün tadımları ve lezzet sokağıyla rengarenk bir kutlamaya ev sahipliği yapacak olan İstanbul Lezzet Festivali’nin kardeş ülke konuğu ise, Güney Kore olacak. Yapılan etkinliklerle katılımcılar, Güney Kore’nin gastronomik ve kültürel değerlerini yakından tanıyabilecek.

Atölyeler bölümüne; Sefarad Mutfağı, Ermeni Mutfağı, Rum Mutfağı ve İstanbul Mezeleri gibi çok kültürlü İstanbul mutfağı konuk olacak. Sıfır Atık Temalı Ahşap Oyuncak Atölyesi, Buğdayın Hikâyesi ve Turşu Atölyesi ile de çocuklar, el becerilerini kullanarak Anadolu’nun bilge birikiminin bir parçası olacak. Fotoğraf sanatçısı Özgür Bakır ve yemek stilisti İnci Bak’ın, yemeğe dönüşebilen her şeyin fotoğraf karesinde göründüğü sıra dışı sergileri ‘Still Life Still Alive’ da İstanbul Lezzet Festivali’nde görülebilecek.

Değişime yön veren şehir: İSTANBUL!

İstanbul Lezzet Festivali’nin İstanbul’un değişen dünya dinamiklerinde vizyoner şehir olarak konumlanmasına katkı sunacağını söyleyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “İki imparatorluğa başkentlik yapmış, farklı kültürleri bünyesinde yaşatan İstanbul, geçmişten günümüze taşıdığı yemek kültürüyle adeta büyük bir sofrada bizleri buluşturuyor. ‘Bugün tabağımızda ne var?’, ‘Yakın gelecekte tabağımızda neler olabilecek?’ soruları gastronominin en temel konuları. Dünyanın hızlı dönüşümünün dinamiklerini beraber anlamak, farklı düşünmek, İstanbul’un sahip olduğu gastronomik zenginlikleri en doğru şekilde değerlendirmek, yeni dünyanın İstanbul’a ne gibi fırsatlar sunduğunu tartışmak, daha iyi bir dünya için gastronominin gücünden yararlanmak ve değişime yön veren şehir olmak için İstanbul Lezzet Festivali’nde bir araya geliyoruz” dedi.