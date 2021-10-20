İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacaklar

Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, İstanbul sokaklarında en iyi kareyi yakalamak için yarışacak. Tarihi kentin güzellikleri, fotoğraf makinesi veya akıllı telefonla objektiflere yansıyacak. Sokak fotoğrafçılığının Türkiye’deki en önemli organizasyonu olan PhotoMaraton, bu yıl İBB’nin desteğiyle gerçekleştirilecek.

“PhotoMaraton 4. Fotoğraf Şenliği”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın desteği ile 6 Kasım 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından düzenlenen etkinlikte, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları analog, dijital ya da cep telefonlarından en iyi kareyi yakalamak için yarışacak. Başvuruların photomaraton.com adresinden devam ettiği yarışmanın basın toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe saat 11.00’de düzenlenecek.

9 TEMA 9 SAAT 9 KARE

İstanbul’un kozmopolit yapısı, büyülü atmosferi, tarihi ve gizemli sokaklarının keşfedileceği yarışma, fotoğrafa gönül veren her yaştan katılımcıya açık olacak. Objektiflerini 6 Kasım sabahı Sirkeci- Beyazıt- Tünel-Beyoğlu üçgenine çevirecek olan katılımcılar; 9 saatte, 9 farklı temada, 9 fotoğraf çekecek. En iyi kareyi çeken 16 kişi ödüllendirilecek.

2021 JÜRİ ÜYELERİ

Bu yılki PhotoMaraton jürisi 2021 yılında birbirinden deneyimli isimlerden oluşuyor. İbrahim Zaman, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Eyüp Coşkun, Gülay Doğan, Mesude Bülbül, Serhat Gökçaylar, Nevzat Yıldıran, Ali Öz ve Nihal Gündüz 2021’de jüri olarak görev alacak.



Çekilecek fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında; Bünyamin Aygün, Cenk Mirat Pekcanattı, Emirkan Cörüt, Mehmet Turgut, Onur Çam, Oya Akkul, Ömer Serkan Bakır, Tuğba Kırallı, Ada Yıldırım, Fatih Berat Örer, Mustafa Yılmaz, Şenay Akkurt, Şahin Balkaya, Gülşen Gürses, Timur Akkurt ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da yer alıyor.